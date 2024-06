VBS travolgente: schiantato Friuli. La carica dei 101 (gol) di Ale Remedi

VIAREGGIO

14

friuli venezia giulia

6

VIAREGGIO: Carpita, Ozu Moreira, Zè Lucas, Léo Martins, Remedi. (Subentrati: Bertacca, Genovali, Fazzini, Gori; Manfredi, Ghilarducci, Rombi). All. Corosiniti.

FRIULI VENEZIA GIULIA: Eliott, Dmais, Spaccarotella, Lasagna, Hodel. (Tchatat, Cinquini, Lavanga). All. Morciano.

Arbitri: Gosetto di Schio e Pavone di Cinisello Balsamo.

Reti: 1’ pt Ozu Moreira (V), 2’ Remedi (V), 3’ Bertacca (V), 6’ Tchatat (F), 7’ Remedi (V), 9’ Gori (V), 9’ Zè Lucas (V), 10’ Dmais (F), 10’ Remedi (V); 2’ st Remedi (V), 4’ Dmais (F), 7’ Léo Martins (V), 7’ Cinquini (F), 8’ Léo Martins (V), 11’ Remedi (V); 1’ tt Gori (V), 4’ Dmais (F), 4’ Zè Lucas (V), 7’ Hodel (F), 9’ Gori (V).

Note: espulso Fazzini (V) al 7’ tt per fallo da ultimo uomo; ammoniti Lasagna (F) e Hodel (F); parziali 7-2 pt, 4-2 st, 3-2 tt.

VIAREGGIO – Coriandoli di gol (ben 20 in totale!) nella partita che ieri ha chiuso la 2ª giornata di gare della Poule Scudetto della Serie A di beach soccer. In un ancora ventoso “Matteo Valenti“ beach stadium il Viareggio di ’Ciccio’ Corosiniti travolge il Friuli Venezia Giulia andando avanti subito 3-0 nei primi tre minuti di partita. I friulani, già mal ridotti essendo solo con 8 uomini (in più gli si farà male presto il gigante Tchatat) e col morale un po’ scarico dopo che il giorno prima avevano fatto una grande gara contro Pisa battendolo sul campo 6-5 ma poi perdendo a tavolino 10-0 per aver fatto giocare lo squalificato Coppola, vengono annientati dalla forza di un Viareggio formato corazzata che per come si è presentato ai nastri di partenza di questa Serie A e per il gioco che esprime sembra poter non aver rivali almeno in Italia.

Il personaggio-copertina di ieri è senza dubbio Alessandro Remedi: ’Il figlio del vento’ si regala un pokerissimo che lo fa sfondare quota 100 reti con la maglia della VBS (adesso è a 101).

La cronaca. Pronti via e Ozu Moreira sblocca il risultato. Gli fanno eco Remedi al 2’ di testa su azione d’angolo e Bertacca al 3’ con staffilata dalla distanza. Friuli reagisce con l’incornata ravvicinata di Tchatat. Ma la VBS continua a trovar la via del gol con disarmante facilità: al 7’ ancora Remedi insacca, poi Gori va a segno in rovesciata su assist di testa di Bertacca dopo errore in palleggio di Eliott. Si iscrive tra i marcatori pure il numero 10 brasiliano Zè Lucas di testa su perfetta sponda aerea di Remedi. Il FVG prova a scuotersi col sigillo di Dmais ma Remedi è incontenibile e pattina sulla sabbia dribblando rasoterra: è 7-2!

Il secondo tempo inizia con Matteo Manfredi in porta al posto di capitan Carpita. Remedi va di nuovo a bersaglio prendendosi il meritato tributo dello stadium per aver raggiunto la tripla cifra realizzativa con la maglia della squadra della sua città. Di storia in campo non ce n’è... e allora ecco piovere altri gol a raffica col portoghese Léo Martins che si sblocca a sua volta (doppietta per lui) e poi le altre reti viareggine sono ancora di Remedi (in super acrobazia), di Gori (che ne fa altri due anche lui rovesciando come sa) e di Zè mentre per i friulani gli ultimi ad arrendersi sono Dmais e Hodel (per loro segnerà pure il viareggino Stefano Cinquini). Unica nota stonata il rosso a ’Tommy’Fazzini che però ci sarà oggi in Supercoppa.

Simone Ferro