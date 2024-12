Venturi: "Tau, attento a questo Tuttocuoio"

In economia, utilità marginale. Nel calcio, massimo risultato con il minimo sforzo. Il Tuttocuoio, anche in "C" negli anni scorsi, ha ricavato dalle sue partite appena 12 reti (sesto peggior attacco) e 20 punti. Il Tau Altopascio, seconda miglior difesa, punta a mantenere il primato e a giocarsi, poi, nelle ultime due giornate di dicembre, il titolo d’inverno. Sperando anche nella Pistoiese che ospita il Forlì, secondo.

I conciari di Ponte a Egola, sono i... primi dei non favoriti. Nel senso che occupano il sesto posto, a meno cinque dal quinto, quando è chiaro che sono le prime cinque a giocarsi il campionato. Accanto alle varie Forlì, Ravenna, Pistoiese e Lentigione, tutte accreditate alla vigilia (unica assente il Piacenza) come favorite, l’unico intrusa è proprio la formazione altopascese che guida il torneo dalla prima giornata.

I neroverdi, al "Leporaia", rappresentano un ostacolo difficile: tre vittorie, ma l’ultima il 20 ottobre; poi il pari con il Piacenza e il ko con il Forlì. Formazione di Venturi che non vince in trasferta da fine ottobre, nel recupero di San Mauro di Romagna.

Venturi, che deve rinunciare al solo Atzeni (rientrerà dopo la sosta natalizia), fotografa così il match. "Ci sarà – afferma – una variabile in più: il campo pesante potrebbe essere una difficoltà in più. Tuttocuoio squadra organizzata, gioca con intensità, pericolosa nelle ripartenze, attacca con tanti uomini, con la vittoria di domenica ha acquisito entusiasmo. Motti? Ho letto l’intervista su “La Nazione”: il suo attaccamento è fondamentale, la miglior testimonianza della compattezza dell’ambiente, caratteristica che è emersa sin dal primo giorno. I ragazzi hanno sempre dimostrato unità di intenti".

"Dal punto di vista degli infortuni – ha aggiunto il trainer – , rimane solo Atzeni fuori, anche se è guarito, ma deve completare il percorso di rientro. Recupera Biagioni che domenica scorsa era uscito per un affaticamento muscolare".

Fin qui il tecnico. Nel frattempo il portiere Cabella, classe 2006 e l’attaccante Grossi, classe 2007, sono stati convocati dal ct Giannichedda nella rappresentativa di serie "D" che svolgerà uno stage nei prossimi giorni a Veronello. Senza dubbio una bella soddisfazione, soprattutto per il giovane portiere che ha sempre giocato titolare sinora.

A gennaio dovrebbe rientrare Di Biagio, al Tau fino alla passata stagione e che ha risolto il contratto con l’Altamura in serie "C", dove era approdato la scorsa estate.

Massimo Stefanini