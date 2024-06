Venturina in semifinale. Piombino ko nel derby

Il Venturina si aggiudica (0-1) il derby e prende posto in semifinale di Coppa Passalacqua dove incrocerà lo Scarlino. Un gol, quello di Jacopo Neri al 41’ del primo tempo su calcio di rigore, che concentra tutte le aspettative dei bianco celesti premiando meritatamente una formazione partita in sordina e capace di migliorarsi a torneo aperto. Al 12’ Sovran colpisce la traversa, al 21’ Diagne, pilastro dell’Atletico, prende il giallo, ed è un segnale d’allarme. Al 41’ Neri è steso in area, è rigore. Trasforma lo stesso Neri, 0-1. Nei minuti finale Sovran per due volte va vicino al raddoppio, il Piombino appare insicuro. Nella ripresa il panorama cambia. L’Atletico si colora con toni vivaci prendendo la gara per il verso giusto, il Venturina si abbassa. La svolta al 26’ quando Diagne è scomposto nell’intervento, che significa secondo giallo e rosso. Rimasto in dieci il Piombino aumenta la pressione cercando il pareggio. Lo sforzo finale non premia i ragazzi di Serena, finisce 0-1. ATLETICO PIOMBINO: Caggiari, Rossi, Mitcul, Diagne, Rincon (30’ st Atqaoui), Campani, Colombo, Patara (28’ st Baldassarri), Regoli (20’ st Ricci), Vannini, El Bouhlali. All. Serena.

VENTURINA: Cavaglioni, Alestra, Canessa, Politi, Calò (30’ st Larini), Lolini, Neri, Miele (49’ st Massini), Toninelli (42’ st Makarov), Caciagli (35’ st Bellini), Sovran. All. Giacomini.

Rete: 41’ Neri (rig.).