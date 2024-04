Verso il big match / 2. Mariani: "Il mio Montefano disputerà una grande prova»

"La vittoria sull’Urbino ci ha creato tanta positività che si è riversata sulla settimana di preparazione per la gara di oggi". Nico Mariani, allenatore della capolista Montefano, parla dei giorni che hanno preceduto la sfida odierna con la Civitanovese, seconda forza del torneo. "Arriviamo bene a questa partita, con la consapevolezza e con l’atteggiamento giusti per fare una grande gara". I viola devono difendere il primo posto e nel contempo rifarsi dalla sconfitta dell’andata. "In quella occasione – ricorda il tecnico – ho sbagliato io nelle scelte, nella gestione e a non far capire come andava affrontata la gara. Non siamo stati nemmeno tanto fortunati, cioè gli episodi non ci sono stati favorevoli. Eravamo sotto ed è stato bravo il portiere a evitare che pareggiassimo e poi abbiamo avuto un’altra occasione, dopo loro hanno allungato". Oggi i viola vogliono rifarsi. "All’andata avrei potuto fare qualcosa in più, spero di esserci ora riuscito: sono convinto che a Civitanova faremo una bella prova". C’è fermento a Montefano in vista del match. "Ci saranno tanti tifosi al Polisportivo: sarebbe incredibile averne 300 per un paese di poco più di tremila abitanti. E se dovessero essere di più sarebbe un qualcosa di magico. Qui si è creato un qualcosa di unico, si interessa anche chi non segue il calcio con costanza, viene a vedere la squadra perché si è creato un feeling straordinario tra squadra, società e tifosi. Poi la gente ti ferma, ti chiede informazioni, ti incita e ti rincuora dicendo di essere al nostro fianco comunque vada". Per i giocatori del posto è un qualcosa di speciale. "Sono ragazzi che hanno lo stemma del Montefano cucito sulla pelle, magari sentiranno qualche responsabilità in più ma devono stare tranquilli". Fino a ieri eranostati venduti 350 biglietti ma oggi al Polisportivo ci saranno 400 montefanesi.