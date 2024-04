Verso il big match di domani al Polisportivo. Montefano, richiesti altri 200 biglietti

"Siamo pronti per fare a Civitanova una grande partita, poi vedremo cosa dirà il campo". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, parla dello scontro al vertice di domani al Polisportivo dove i viola, in testa alla classifica, faranno visita alla seconda forza del torneo distanziata di un punto. "Ci giocheremo le nostre chance – aggiunge – consapevoli della loro forza, che affronteremo una squadra blasonata, di fronte a un pubblico di categoria superiore in una città e in una piazza importanti che si attendono grandi cose dalla loro squadra".

Si profila un match molto impegnativo per il Montefano. "La squadra è serena, motivata, siamo consapevoli di essere attrezzati per questo tipo di match sapendo delle nostre potenzialità che non sono piccole". All’andata la Civitanovese ha vinto. "E lo hanno fatto con merito, magari l’esperienza aiuta e consapevoli di quel match cercheremo di affrontare meglio i rossoblù". L’allenatore Mariani potrà contare sul rientro dell’esperto attaccante Dell’Aquila, mentre dovrà vedere dalla tribuna lo squalificato Postacchini, peraltro il difensore è di Civitanova. A Montefano non si parla d’altro se non di questa partita e, più in generale, dell’ottimo cammino della squadra. "In un attimo sono stati venduti i 200 biglietti in prevendita, ne avremo in dotazione altri 200. Già questo dato rende l’idea di quanta attesa ci sia per la gara". In paese è l’argomento principe. "Non si parla d’altro, in qualunque negozio – sottolinea il presidente Bonifazi – è il tema principale delle discussioni, si interessa di calcio anche chi non lo ha mai seguito. Penso che in questo momento ci sia più interesse sulla partita a Civitanova che sulle elezioni comunali".