Verso il derby. Colligiana-Mazzola. Mister Chini sicuro: "Davanti a un bivio»

Tempo di analisi in casa Colligiana. A parlare il tecnico biancorosso Giacomo Chini, a pochi giorni dalla sfida casalinga con il Valentino Mazzola. "Una partita che ci mette davanti a un bivio – ha affermato a Gazzetta di Siena –: se vinciamo possiamo tentare di arrivare ai playoff, in caso contrario sarebbe più difficile. Non voglio caricare troppo la partita, noi dobbiamo fare bene il nostro e lavorare in settimana poi il campo dirà cosa possiamo fare. Il Valentino Mazzola è una squadra rodata che non rinuncia mai a giocare. In qualche occasione concede ma è normale giocando in ogni parte del campo. E’ una squadra forte in una società che ha ambizioni e in questi anni ha fatto bene; dopo il Siena, nel senese, sono i più importanti". "Qualcosa in più potevamo fare – ha aggiunto –. Il campionato però è equilibrato e difficile e anche le squadre di bassa classifica non regalano niente. Abbiamo una gara in meno rispetto a quelle davanti, ci crediamo".