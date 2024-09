Verso il derby. "Recanatese, la Samb davanti è molto forte»

Adriano Polenta difensore con 170 presenze in serie B, direttore sportivo di lungo corso ed in passato anche alla Samb.

L’ha sorpresa il ko della Recanatese di domenica scorsa?

"Si, è stata una sconfitta inattesa perché credo che la squadra giallorossa sia all’altezza delle 4-5 migliori del girone ed in grado di fare un campionato di vertice. Mi sembra però che l’arbitraggio sia stato in questa occasione davvero determinante, considerando che prima dell’espulsione mi sembra che la squadra stava facendo decisamente bene".

Sulla base di quali considerazione mette i leopardiani tra le big?

"I nomi ci sono e sono importanti. Per il resto leggevo e sentivo le dichiarazioni di Cianni secondo cui le esigenze del budget non consentono di operare acquisti di grido ma alcune scommesse, se le vogliamo chiamare così, hanno comunque alle spalle una carriera notevole, vedi D’Angelo e Mordini. Se il loro rendimento sarà all’altezza delle aspettative ci potranno essere delle soddisfazioni".

La doppia trasferta alle porte non lascia molto spazio all’ottimismo partendo da San Benedetto dove le ambizioni sono dichiarate.

"Hanno cambiato parecchio, comunque il gruppo è super-competitivo. L’ambiente poi non ha bisogno di presentazioni e se l’impatto iniziale sarà positivo è in grado di trascinare la squadra".

Quali sono le armi migliori dei rossoblù di Palladini?

"La fase offensiva, sulla carta, è temibilissima. Kerjota è un attaccante che in D può fare la differenza ed accanto a lui ci sono giocatori del calibro di D’Eramo e Battista. Senza dimenticare Eusepi che di gol ne ha fatti sempre parecchi".

Anche pesantissimi come quello che consentì la promozione in B del Pisa nella finale playoff del 2018 contro il Foggia. Tra l’altro, nonostante i 35 anni anche l’anno scorso con il Monterosi è andato a segno 7 volte in appena 14 presenze: un ruolino di marcia da bomber di razza.

Allora Polenta, nessun punto debole dunque?

"In uno stadio così se magari la partita per la Samb non si dovesse mettere subito nei canali giusti la Recanatese, nonostante l’assenza di Sbaffo, potrebbe approfittarne".

Detto delle favorite chi potrebbe essere la sorpresa?

"Non parlerei in questi termini della Vigor Senigallia che comunque viene da 3 o 4 stagioni di altissimo livello. Attenzione all’Ancona, partita in ritardo ma che comunque ha un organico, nell’undici titolare, di tutto rispetto. L’unica cosa certa è che dominerà l’equilibrio".

Andrea Verdolini