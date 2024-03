Verso il derby. Venduti in un attimo i 500 biglietti riservati ai dorici

Prevendita aperta e già chiusa ad Ancona: in un attimo sono stati venduti i 500 biglietti messi a disposizione del pubblico dorico per la partita di sabato al Tubaldi. L’Ancona è tornata al lavoro ieri, senza Coli Saco, convocato dalla nazionale under 23 del Mali per l’amichevole di venerdì a Osaka con il Giappone, ma con Lorenzo Paolucci (foto) in gruppo, anche se ancora con il tutore all’avambraccio. Saranno otto le gare che si disputeranno nel fine settimana nel girone B della serie C. Sono state infatti rinviate Rimini-Olbia e Juventus Next Gen-Virtus Entella per gli impegni dei giocatori con le rispettive Nazionali. Che sono sei: Dikeni Salifou con la Nazionale maggiore del Togo, Luis Hasa e Riccardo Turicchia con l’Under 21 dell’Italia, Tarik Muharemovic con l’Under 21 della Bosnia Erzegovina, Jonas Rouhi con quella della Svezia e Lorenzo Anghelè con l’Under 19 dell’Italia. In casa Olbia sono tre i giocatori che hanno risposto alla convocazione. Di San Marino l’attaccante Nicola Nanni e il difensore Filippo Fabbri, proprio insieme con Edoardo Colombo, portiere del Rimini. Della Nazionale Under 21 il portiere Filippo Rinaldi.