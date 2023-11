Verso il derby2

Tolentino-Maceratese, è iniziato il conto alla rovescia per il derby che si gioca domenica alle 15 al "Della Vittoria". "È una sfida molto attesa da entrambe le tifoserie – dice il presidente cremisi Marco Romagnoli – e anche sentita dall’intero territorio. Sono certo che sarà una festa di sport, sia per la coreografia sia perché la partita si preannuncia molto combattuta, dal momento che le formazioni vogliono vincere per rilanciarsi in classifica dopo l’incerto avvio di campionato". Il Club ha indetto la "Giornata cremisi" e pertanto non saranno validi gli abbonamenti. La prevendita è già scattata online e nei punti autorizzati. Oggi e domani botteghino dello stadio aperto per i sostenitori cremisi.

Tolentino e Maceratese si affrontano per la terza volta in questa stagione. I due precedenti sono quelli di Coppa: all’andata si impose la squadra biancorossa per 4-2, al ritorno vinsero i cremisi per 1-0. "Stavolta sarà una sfida ben diversa – continua il presidente Romagnoli – perché non c’è il condizionamento della qualificazione sul doppio confronto. Sarà una partita secca, che vale tre punti pesanti per il campionato. Entrambi i nuovi allenatori, Possanzini e Pagliari, hanno ottenuto due pareggi, non hanno ancora vinto e vogliono ottenere il loro primo successo, confermando così il percorso di crescita della propria squadra". Sarà pure il derby degli ex di turno. In casa cremisi il presidente Romagnoli ne conta addirittura otto: Amico, Gagliardini, Minnozzi, Nicolosi, Alessio Pagliari, Ruani, Strano e Tortelli. Insomma, tante strade che si sono incrociate, fra settore giovanile e prima squadra, a conferma dello stretto rapporto calcistico che da sempre lega in qualche modo queste due realtà calcistiche del territorio provinciale. Ecco perché, oltre ai tre punti e al rilancio in graduatoria, una vittoria nel derby conta anche per il blasone. Il Tolentino, intanto, cerca di recuperare i suoi acciaccati, a cominciare dal centrocampista Frulla e il laterale offensivo Petrucci.

m. g.