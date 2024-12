Verso il futuro. "I soci svedesi?. Molto presenti. Siamo in sintonia»

Come spiegato da Simone Farina, la Robur si sta muovendo anche sul fronte stadio e centro sportivo. "Proprio in questi giorni ci sono stati incontri tra la proprietà e il Comune – ha spiegato il dg –: da gennaio saranno cadenzati, più ravvicinati, perché l’argomento, sta molto a cuore alla proprietà. In questi 80 giorni insieme abbiamo fatto tanto, ci siamo confrontati, in senso positivo, su molti temi. I soci svedesi sono molto presenti, tra di noi c’è sintonia e non era scontato". Poi un passaggio sul settore giovanile. "L’anno scorso non ne avevamo uno e oggi abbiamo cinque squadre che stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo contenti anche dell’Accademia. L’intenzione è quello di rafforzarlo ancora. Stiamo portando avanti anche il progetto del settore femminile". "Abbiamo fatto passi avanti nella comunicazione e nel marketing – ha aggiunto Farina – e abbiamo allestito uno store. Siamo anche contenti che il 99 per cento di chi lavora intono al Siena sia di Siena. Venendo da fuori avremmo potuto dare lavoro agli amici e agli amici degli amici, ma abbiamo scelto il senso di appartenenza. Segnali forti per il domani: questo vuole essere un anno di un anno di crescita, per quanto i risultati sportivi siano fondamentali".