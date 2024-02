Verso il Lentigione. Biancorossi in ansia per Mandelli e Cortesi

Chiuso il mercato, il Carpi si tuffa sulla gara di domenica a Sorbolo col Lentigione con tanti dubbi. I due principali riguardano Mandelli e Cortesi, fermi ieri per la febbre e quindi entrambi in dubbio. Out sicuri Beretta, Maini, Sabattini e Bouhali, da valutare Rossi mentre Tentoni è pronto per il rientro. Da oggi si aggiunge al gruppo anche Gerbino, che potrebbe giocare dal 1’ subito vista l’emergenza in mediana.

Giudice. Due squalifiche pesanti dal Giudice Figc di Modena. In Seconda il presidente Matteo Reda della Cabassi (in panchina come giocatore) è stato fermato per 8 giornate "per offese e minacce all’arbitro e dopo il rosso per una spinta al direttore, con cui cercava il contatto fisico". In Under 19 stop al 1° maggio per Ibrahim El Khal Dairi (Villadoro) "per una spinta con la mano al petto dell’arbitro che aveva costretto il direttore a sospendere la gara, poi successivamente lo colpiva con una spinta alla schiena e una pallonata in testa".