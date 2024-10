Verso il match contro il Sasso Marconi. Domenica giallorossi senza Di Renzo e Di Martino

Nel Ravenna che si sta preparando al match casalingo di domenica pomeriggio, alle 15, al Benelli, contro il Sasso Marconi, le defezioni sono quelle delle ultime gare. Mister Antonioli, che potrebbe tornare allo ‘status quo’ (ovvero Manuzzi in attacco), dovrà infatti rinunciare alla punta Di Renzo (foto), alle prese con un problema al ginocchio in via di risoluzione (rientro annunciato con l’Imolese), e il difensore 2005 Di Martino, vittima di un problema alla caviglia.

Nel frattempo, sul circuito vivticket, è attiva la prevendita dei biglietti, sia online, sia nei 3 punti vendita ‘fisici’, ovvero Revenge, Desiderando Viaggiare e Le Magie a Mezzano. I prezzi: Tribuna Corvetta 34 euro, tribuna laterale 22, Parterre 16, Curva Mero 10. Ridotti donne e over 65 solo in prevendita.

Domenica i botteghini per acquistare i biglietti saranno aperti dalle 13.30.

In vigore ci sarà la tradizionale ordinanza anti vetro e anti alcol, oltre a quella sulla limitazione al traffico nella zona Stadio.