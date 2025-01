Verso il match di domenica. La Recanatese finalmente al gran completo. Il Roma City pronto per la delicata sfida

In un clima tutt’altro che invernale ed anzi sostanzialmente mite e confortata da uno splendido sole, la truppa della Recanatese sta ultimando la preparazione che la condurrà al delicatissimo match interno di dopodomani contro il Roma City. Per gli abituali frequentatori del Tubaldi, anche durante le sedute settimanali, farà sicuramente "stacco" la vista di un organico agguerrito e soprattutto folto come non si aveva memoria da mesi. Poco tempo fa era desolante osservare Lorenzo Bilò (foto) alle prese con un manipolo di superstiti ed una rosa falcidiata da infortuni, squalifiche e virus di diverse tipologie. Non più tardi dell’11 gennaio scorso, nella rifinitura pre-match con la Sambenedettese, il tecnico poteva contare su 12 effettivi, portieri esclusi e qualche "volontario" che si adattava a mansioni non proprio di sua stretta competenza. Adesso sembra che la buriana sia passata e pure l’acciaccato Massimo D’Angelo sta gradualmente riprendendo il ritmo partita, tanto che non è da escludere un suo utilizzo contro i capitolini. Vale ancora la pena ribadire che la posta in palio varrà davvero doppio con gli arancioblù tredicesimi (l’ultima posizione che conduce dritti dritti ai playout) ed i leopardiani che li sopravanzano di una sola lunghezza, oltre al fatto che in questi match occorre considerare l’ottica degli scontri diretti, ossia del doppio confronto in vista di una sempre possibile classifica avulsa.

Nelle fila dei romani ha parlato il difensore 24enne Antonino Fradella, ex San Donato Tavarnelle e Vis Artena, il quale, nelle sue dichiarazioni mostra una fiducia non di circostanza: "Sappiamo – ha detto il giocatore – di incontrare un’altra squadra molto preparata, ma sono sicuro che noi, pur essendo un gruppo giovane, approcceremo in modo positivo a questa fondamentale partita. Certamente dobbiamo riscattarci dopo il secondo tempo con il Termoli dove non siamo riusciti a dare continuità a quanto fatto nella prima frazione, però alla fine il pareggio è utile e ci ha permesso di lasciare i molisani alle nostre spalle". Ragionamento che non fa una grinza visto che ormai sarà un continuo succedersi di scontri diretti.

I biglietti sono in vendita sul circuito vivaticket e alla Tabaccheria Menghini zona ex Eko e non sarà possibile acquistare i tagliandi il giorno della gara. I tesserati over 12 potranno accedere allo stadio al prezzo di un euro con i pass comunque acquistabili solamente alla sede.