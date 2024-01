VERSO IL MATCH DI DOMENICA. Bucosse: "Il Tolentino sta andando bene, ma anche la K Sport non scherza»

Fra i protagonisti del nuovo Tolentino allenato da Matteo Possanzini troviamo anche Matteo Bucosse, il portiere che, dopo la stagione alla Juventus in Lega Pro, era tornato a casa contribuendo alla grande cavalcata che due anni fa portò la formazione cremisi di Andrea Mosconi fino alla finale play off di serie D. Il ragazzo, allenatosi sempre con il gruppo, è entrato in squadra nelle ultime settimane e domenica scorsa ha esordito contro la Sangiustese per sostituire l’influenzato Tommaso Orsini, il portiere rivelazione di questo campionato, appena diciottenne. "Neppure me l’aspettavo di giocare – dice Matteo Bucosse – perché l’assenza di Tommy è arrivata all’ultimo momento. È stata un po’ una sorpresa, ho cercato di fare del mio meglio. Su quei tiri potevo far poco di più... Il primo è stato anche deviato, mentre il secondo l’ho visto partire tardi perché ero coperto da un compagno. In ogni caso, penso che sia stato un derby bellissimo sia da vedere che da giocare. Alla fine ha vinto chi ha saputo sfruttare meglio le occasioni avute". Domenica c’è la trasferta sul campo del K Sport Montecchio Gallo. "Noi stiamo andando bene, ma anche loro non scherzano. Ci aspetta un’altra gara difficile, però la stiamo preparando al meglio studiando le caratteristiche degli avversari e cercando di migliorare nelle situazioni in cui abbiamo commesso degli errori". Infine, una battuta sul promettente "collega" Orsini: "È un piacere per me allenarmi con lui – conclude Bucosse – perché, prima ancora di essere un ottimo portiere, è un bravissimo ragazzo".

m. g.