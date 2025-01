Verso il pontedera. Capello verso il debutto dal primo minuto

AREZZOLa vittoria di Legnago permette all’Arezzo di trascorrere una settimana tranquilla e di preparare senza troppa pressione la gara casalinga di lunedì sera contro il Pontedera. Renzi, Damiani e Coccia hanno ripreso parzialmente ad allenarsi con il gruppo. Per tutti e tre è da escludere una convocazione contro i granata toscani, ma lavorano per provare ad esserci per la trasferta di Gubbio. Le scelte per Troise (nella foto) restano, dunque, abbastanza obbligare sopratutto a centrocampo dove è probabile che si vada verso la conferma della mediana schierata contro il Legnago con Santoro in regia e Settembrini e Mawuli ai lati. In difesa torna disponibile Gilli dopo la squalifica ed è ballottaggio con Gigli per affiancare Chiosa al centro del reparto arretrato a meno che Troise non decida di riproporre la difesa a 3. Davanti due le opzioni: ancora tridente leggero senza centravanti oppure debutto dal primo minuto per Capello. Al momento si va verso la conferma del 4-3-3. Dopo il pari e la sconfitta nelle ultime due gare casalinghe contro Vis Pesaro e Pineto, l’Arezzo vuole tornare a vincere anche davanti al proprio pubblico.