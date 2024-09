Verso la juve. Da domani scatta la vendita tagliandi per gli abbonati. Libera da lunedì

Scatterà domani mattina alle 10 la vendita dei tagliandi per Empoli-Juventus di sabato 14 settembre alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. La vendita si svilupperà in due fasi. Una prima di prelazione fino a sabato prossimo per tutti gli abbonati azzurri e per coloro che avevano acquistato il biglietto di Empoli-Monza dello scorso 17 agosto, i quali avranno la possibilità di acquistare i biglietti per sé o per altre persone (fino ad un massimo di due) nei settori di Maratona Superiore, Tribuna Laterale, Curva Nord e Curva Nord/Ovest. I tagliandi potranno essere acquistati all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri e nei punti vendita Vivaticket oppure sul sito empolicalcio.vivaticket.it. Dalle 10 di lunedì prossimo avrà inizio invece la vendita libera. Unicamente in questa giornata i tagliandi saranno acquistabili pure presso le biglietterie dello Stadio, ubicate sotto la Tribuna Laterale Sud (dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30). Inoltre la società ha promosso un abbonamento di 16 gare a prezzo speciale per la Curva Nord, da cui sono escluse quelle contro Inter, Juventus e Milan. Per queste, però, c’è la possibilità di usufruire della prelazione sul proprio posto e di uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto (gli Under 14 potranno acquistare il biglietto in prelazione a un euro). Dal 9 settembre i posti non confermati saranno liberati e potranno essere acquistati da chiunque a tariffa di listino.