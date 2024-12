Verso la ripresa. Allenamenti da lunedì. Chierico da valutare

Le vacanze sono agli sgoccioli per la prima squadra di Troise. Da lunedì via alle sedute di lavoro per preparare al meglio la sfida dell’Epifania, in casa, contro la Vis Pesaro dell’ex Stellone. Per questa partita, uno scontro diretto tra due formazioni di alta classifica, tornerà a disposizione Guccione che ha scontato il turno di squalifica. Resta ancora da valutare Chiosa anche se il problema fisico accusato a Campbasso sarebbe di lieve entità. Per Chierico invece sarà necessario attendere qualche giorno, ma il centrocampista è ormai prossimo al rientro nell’elenco dei convocati e quindi potrebbe molto presto tornare tra i calciatori almeno in panchina a disposizione del tecnico del Cavallino.