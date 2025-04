Verso la sfida con il Termoli. Civitanovese, un guaio. Out il perno difensivo

La conferma è arrivata dal verdetto del giudice sportivo: contro il Termoli, la Civitanovese dovrà fare a meno del perno difensivo Ismaila Diop, di cui finora non aveva mai saputo privarsi. A Chieti, il centrale è incappato nella quinta ammonizione e quindi sconterà un turno di squalifica. È una tegola in casa rossoblù. Tra le sue gesta, difficile non ricordare quanto fatto al Del Conero di Ancona, quando i rossoblù allora allenati da Alfonsi portarono a casa una vittoria dal sapore dell’impresa. A trafiggere i dorici fu la rete di Bevilacqua, ma Diop, assieme al compagno di reparto Passalacqua, fu provvidenziale in vari duelli. Per sostituirlo, il tecnico disporrà di due alternative: il 2005 Alessandro Mancini o il 2002 Francesco Di Francesco, quest’ultimo ingaggiato il 4 febbraio ma che ancora non è andato nemmeno in panchina.

Ma ci sono anche buone notizie. In particolare, il ritorno in gruppo di Ettore Padovani, che si è lasciato alle spalle infortunio ed influenza. La sua capacità di gestire la palla e far salire la squadra potrebbe essere una buona soluzione nello sviluppare gioco e quindi azioni pericolose. Ieri la squadra si è allenata sul sintetico del Rione Risorgimento, non potendo lavorare sul manto erboso del Polisportivo per la pioggia. Insomma, anche stavolta l’undici rivierasco è costretto ad allenarsi sul sintetico per poi andare di scena sull’erba. Ieri, al campo d’allenamento, era presente il patron Mauro Profili che sembrava aver smaltito la delusione di domenica scorsa. La sconfitta di Chieti ha complicato la situazione in classifica, con la zona retrocessione diretta tornata a una sola lunghezza di distanza. Appena due turni fa, questo sembrava uno scenario lontano, con la Civitanovese che batteva l’Isernia e si portava a 7 punti dagli stessi biancocelesti. Poi, i rossoblù hanno perso contro Teramo e Chieti, mentre i molisani hanno vinto contro Atletico Ascoli e Recanatese ed ecco che tutto è tornato di nuovo in discussione.

Francesco Rossetti