Verso la sfida del martelli. Mantova, ko amaro. Scatta l’allarme in vista del derby

Il poker secco patito a Cesena, non ha aggravato più di tanto la posizione del Mantova. La matricola biancorossa, infatti, rimane nella parte alta della classifica di serie B, ma il ko subito in Romagna ha fatto risuonare un campanello d’allarme in vista del derby col lanciatissimo Brescia. Una “spia“ che si è accesa e pone in evidenza un rendimento esterno inferiore a quello messo in bella mostra al “Martelli“, una innegabile fragilità difensiva (già 11 i gol incassati, molti dei quali nati da azioni tutt’altro che irresistibili) e il ripetersi di errori individuali in fase di costruzione che finiscono per vanificare tutto il lavoro della squadra. Con i romagnoli è stato un errore di Festa nel momento di avviare l’azione a mettere in salita la gara dei virgiliani, cancellando, di fatto, tutto quello che mister Possanzini ed i suoi giocatori avevano preparato alla vigilia: "Subire un gol così dopo pochi minuti, anche se cerchi di farti forza, cambia tutto - è la spiegazione del tecnico biancorosso - Dobbiamo però analizzare come sono venute le reti che abbiamo subito. Possiamo dire che sono nate da calcio piazzato, ma, in realtà, sono il frutto di momenti che non abbiamo gestito con la necessaria calma. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista, anche perché in serie B ogni errore costa caro e noi dobbiamo cercare di commetterne sempre meno".L.M.