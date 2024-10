VERSO LA SFIDA DEL “PIOLA“. Primo successo per la Pergolettese. Ora testa al Novara

Euforia in casa Pergolettese dopo la prima vittoria stagionale ottenuta lunedì sera allo stadio “Voltini“ contro i veneti del Caldiero Terme. I ragazzi del tecnico Giovanni Mussa hanno disputato un’ottima partita evidenziando progressi dal punto di vista fisico e tattico. La squadra ha ripreso la preparazione ieri pomeriggio al centro sportivo Bertolotti, pronta per le prossime difficili gare, a partire dal match di sabato in trasferta sull’ostico campo del Novara.

A parlare del momento in casa gialloblù il difensore Mattia Capoferri (nella foto),autore di una delle reti: "Contro il Caldiero Terme è stata una vittoria meritata che ci ha ripagato del grande lavoro che facciamo durante le sedute di allenamento. Nelle precedenti gare ci è sempre girato tutto storto, finalmente sono arrivati i tre punti che ci danno autostima. Ora vogliamo proseguire su questa strada cercando di fare punti per lasciare le zone pericolose della classifica. Ringraziamo i nostri splendidi tifosi che ci hanno sostenuto con grande calore".

Il difensore classe 2001 si è poi concentrato sul prossimo impegno: "La nostra testa ora è già alla partita di sabato pomeriggio con il Novara dove vogliamo assolutamente confermarci. Affrontiamo una squadra che ha gli stessi nostri punti in classifica, sarà fondamentale entrare in campo con il piglio giusto e tanta determinazione come abbiamo fatto lunedì sera".

