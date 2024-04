Verso la sfida di lunedì. Come fare per acquistare i biglietti. Prevendita attiva anche online

Prosegue la prevendita per Arezzo-Torres, in programma allo stadio ‘Città di Arezzo’ lunedì 15 aprile con inizio alle 20,45. I tagliandi possono essere acquistati all’Arezzo Store di via Madonna del Prato, all’hotel Gema di Rigutino, alla Tabaccheria del Bagnoro, da Vieri Dischi in Corso Italia e alla Tabaccheria Francini in località Ponte a Chiani. La prevendita dei biglietti è attiva anche online sul sito Sport.Ticketone.it. L’ingresso è gratuito sotto i 6 anni senza diritto di posto, mentre la vendita dei biglietti per il settore ospiti chiuderà tassativamente alle ore 19 di domenica. L’Arezzo ricorda che il tagliando è nominativo.