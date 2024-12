Verso Montevarchi. Il Grifone sfida l’Aquila

Da un lato un Grosseto "lanciato" a quota 24 in serie positiva da sette turni, dall’altro un’Aquila Montevarchi in ripresa a quota 19 in serie positiva da cinque giornate: questo il "menù" che offre la quindicesima giornata del girone d’andata. Domenica, dunque, allo stadio "Brilli Peri" ritorna un classico incontro fra due società blasonate per il loro passato calcistico e, quindi, è probabile assistere ad un match interessante.

Ieri pomeriggio seduta di allenamento al "Palazzoli". A riposo Sabelli per smaltire una botta ricevuta domenica mentre Senigagliesi, problema alla caviglia, ha lavorato a parte. Situazione Rinaldini. "Il giocatore è rientrato dal prestito all’Albalonga – afferma il direttore generale Filippo Vetrini –, ma noi ora siamo tanti e pensiamo ad eventuali uscite con il mercato aperto fino al 18 dicembre. Se vuole venire ad allenarsi con noi le porte sono aperte e mi risulta che ci stia pensando".

La giornalista professionista Rita Martini è la nuova responsabile della comunicazione dell’Us Grosseto. "Rita Martini – ha affermato il patron Giovanni Lamioni – è una professionista brillante che conosco da più di 25 anni e siamo orgogliosi di darle il benvenuto nel nostro grande gruppo. Siamo certi che la sua esperienza e il suo entusiasmo saranno preziosi per seguire la crescita della Lamioni Holding a livello internazionale e i successi dell’Unione Sportiva Grosseto".