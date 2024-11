Verso Poggibonsi-Livorno con due problemi. Calderini fuori 5 giornate e niente tifosi ospiti

Come un duplice shock. Poggibonsi-Livorno senza tifosi ospiti e un provvedimento disciplinare di ben cinque giornate a carico di Calderini (nella foto). L’ambiente giallorosso, nella settimana della sfida allo Stefano Lotti con la capolista, deve fare i conti con queste due vicende. L’intento che emerge da viale Marconi è comunque reagire alle situazioni avverse, soprattutto per quanto concerne la maxi squalifica, senza dubbio inattesa nelle proporzioni, a carico di un tecnico non certo protagonista (sia domenica scorsa con l’Orvietana che nel tempo) di intemperanze tali da far immaginare una sanzione di una simile portata ad opera del giudice sportivo. Poggibonsi che resterà dunque privo del suo condottiero nell’arco di oltre un mese "per espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale". E poi, "dopo la notifica del provvedimento disciplinare permaneva vicino all’ingresso degli spogliatoi e reiterava la condotta", come si legge nella motivazione indicata nel comunicato ufficiale diffuso nella serata di martedì. Spetta quindi a Michele Beoni, vice di Calderini e allenatore degli juniores nazionali del Poggibonsi, il compito di guidare il collettivo nelle partite in calendario da qui allo conclusione del provvedimento. Ovvero, seguendo la cronologia, negli impegni contro Livorno, Flaminia, Sangiovannese, Terranuova Traiana e Figline. Lo stesso mister dei Leoni aveva dichiarato, nelle interviste appena successive al match con l’Orvietana, di aver pronunciato una frase "di sfogo", forse interpretata in modo inesatto dall’arbitro. Questa è ora la realtà con la quale il Poggibonsi deve confrontarsi, a meno di eventuali riduzioni di stop dietro ricorso. Nell’incontro in programma allo Stefano Lotti con il Livorno, saranno ancora da considerare anche delle defezioni a livello di organico. Rientreranno comunque a disposizione di Michele Beoni sia Cecconi in retroguardia che Marcucci a centrocampo. Entrambi hanno scontato un turno, rimanendo fuori in occasione di Poggibonsi-Orvietana. Crescono insomma sul piano numerico le soluzioni all’interno della rosa, tra under e over da utilizzare. Sarà il prosieguo della preparazione a fornire delle risposte anch a proposito dell’infermeria. Con qualche chance, chissà, da parte del Poggibonsi per ritrovare almeno in gruppo tra i convocati un perno della mediana come Federico Mazzolli. Assente per infortunio dalla sesta giornata, Mazzolli è tuttora impegnato nelle fasi di recupero per tornare a fornire alla causa il proprio contributo di sempre in termini di esperienza e di equilibrio tra i reparti. Paolo Bartalini