Via al progetto della Carrarese di formazione continua con psicologo Del Sante rivolto a al settore giovanile. Società in campo contro la violenza e le discriminazioni

La Carrarese Calcio 1908 ancora una volta mostra tutta la propria attenzione e sensibilità rispetto ai temi sociali che rappresentano vere e proprie emergenze nella vita di tutti i giorni. Il sodalizio azzurro ha scelto la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne per promuovere uno nuovo progetto dal nome emblematico: ’Difesa delle nuove generazioni dall’attacco delle discriminazioni: Carrarese in campo’. La piattaforma progettuale prevede un percorso di formazione continua rivolto ai ragazzi e alle ragazze del settore giovanile che inizierà entro la fine del 2023 per svilupparsi e articolarsi nel 2024. Il progetto è stato elaborato avvalendosi della collaborazione dello psicologo dello sport Manuel Del Sante, professionalità fortemente voluta dall’attuale proprietà e già in organico nello staff del settore giovanile come supporto ad allenatori e giocatori. Lo scopo del programma è trasmettere tutte le informazioni e gli strumenti necessari a comprendere, riconoscere, combattere ma soprattutto prevenire il fenomeno della violenza e delle discriminazioni di genere, del bullismo e del cyber bullismo e delle dipendenze in generale. Prima tappa d’interesse è quella della violenza sulle donne. I radar saranno, poi, puntati sul fenomeno del bullismo con gli annessi pericoli di comunicazione sul web nonché su ogni discriminazione di genere e razziale. L’ambizioso approdo di questa ’educational strategy’ intrapresa dal club azzurro mira ad azioni di sensibilizzazione delle giovani generazioni affinché venga instillato un modello educativo e culturale radicato sul ’fair play’ non solo sportivo ma rivolto al rispetto di tutte le diversità: di genere, di orientamento sessuale, di religione, razza e abilità con la volontà di creare atleti come ’campioni’ del domani ma anche modelli individuali correttamente aggregati nella società civile.