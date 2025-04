Via al toto panchine per la prossima stagione. Cristiani resta a Camaiore o va al Viareggio?

Mentre ancora si gioca... è già partito il toto panchine. Il nome più caldo attorno a cui ruota un possibile domino è quello di Pietro Cristiani. Il 43enne tecnico di Staffoli è reduce da una stagione super alla guida del Camaiore che ha riportato in Serie D. Il presidente Michele Pardini vorrebbe tenerlo e ieri pomeriggio c’è stato un altro incontro fra i due, che comunque sono in contatto quotidianamente. Per il Camaiore il campionato (già vinto matematicamente da più di un mese) finisce domenica a Ponte Buggianese e dunque la settimana decisiva per la scelta dell’allenatore potrebbe essere anche già la prossima. Il Viareggio è alla finestra ma con Cristiani ancora non ha parlato. Prima vorrà passare dal Camaiore, anche per un discorso di mantenimento di rapporti di buon vicinato. Cristiani di fatto è la prima scelta quindi sia del Camaiore sia del Viareggio (che ha già riposto il sogno Vitaliano Bonuccelli dato che ’Il Condor’ rimarrà al San Donato Tavarnelle con cui si sta giocando la salvezza in D) per cui dipenderà da lui se restare dove ha già vinto andando a rifare quella D già assaggiata col Tau o se buttarsi in una nuova avventura alquanto accattivante dato che il Viareggio col ritrovato stadio dei Pini adesso assume anche maggior appeal.

Lo stesso grado d’attrazione il rinnovato impianto viareggino lo eserciterà sui giocatori. E il Viareggio potrebbe, indipendentemente da Cristiani, andare a prenderne molti che in questa stagione hanno fatto benissimo a Camaiore: i più attenzionati sono Zambarda, Velani, Amico, Anzilotti, Cornacchia e Chiaramonti. Ovvio che il Camaiore non si farà trovare impreparato dovesse perdere diversi pezzi e comunque sa che la D è categoria ben diversa dall’Eccellenza, soprattutto a livello d’intensità di gioco, oltre che per le quote. Per un eventuale dopo Cristiani occhi su Nico Lelli, Christian Amoroso e Francesco Mocarelli (quest’ultimo seguito pure dalle zebre, come Mirko Taccola).

In D il Seravezza, che segue a sua volta Lelli e pure Tommaso Bellazzini del GhiviBorgo, andrà avanti con Lucio Brando se sarà centrato l’obiettivo playoff. In Promozione il Pietrasanta avrebbe già comunicato la conferma a ’Beppe’ Della Bona (che lì sta bene... ma vorrebbe l’Eccellenza) mentre non è detto che Luca Cagnoni resti a Forte dei Marmi: l’emergente tecnico potrebbe salutare dopo aver fatto benissimo con gli squali... che potrebbero andare su Stefano Santini per l’eventuale sostituzione.

