Viaggi della speranza. Titani e United ci credono

Viaggi dai quali è necessario tornare alla base con qualche punto in tasca. Il discorso vale per tutte le ’nostre’ oggi. Giornata numero undici: San Marino e United Riccione hanno entrambe bisogno di uscire dal tunnel. C’è una classifica che piange, e al momento le vede accomunate al penultimo posto, c’è una rotta da invertire. Ci proverà la squadra di Cascione, oggi impegnata sul campo del Tuttocuoio. Trasferta tutt’altro che semplice per i biancazzurri che si portano addosso cinque sconfitte consecutive. Cascione in settimana ha incassato la fiducia del club, ma è chiaro che quella fiducia saranno soltanto i risultati a renderla più solida. Il Tuttocuoio che aspetta i titani, sin qui ha disputato una gara in meno rispetto alle colleghe di girone, e arriva alla gara di oggi davanti al proprio pubblico con la dote di tre risultati utili consecutivi. Insomma, gli stati d’animo dei toscani e dei titani sono opposti. Morale sotto i tacchi per il San Marino. Proprio come quello dello United Riccione che oggi andrà a fare visita al Prato. Sette punti sin qui, proprio come il San Marino, e una sola vittoria alla prima giornata. In casa biancazzurra continuano le rivoluzioni. In settimana hanno fatto la valigia, risolvendo il contratto, il centrocampista Mattia Cozzari e il difensore Alessandro Rossi. Il Prato che aspetta lo United sin qui di punti ne ha messi insieme 10 e non se la passa di certo meglio dei romagnoli. Il cambio di allenatore, avvenuto poco meno di un mese fa, non ha esattamente dato i risultati sperati in casa Prato. Anche se una scossa c’è stata con quattro punti messi insieme nelle ultime tre gare: la vittoria contro San Marino, poi il pareggio con l’Imolese. Ma i toscani lo scorso turno sono tornati a secco nei novanta minuti contro il Forlì.

Serie D. Girone D (11ª giornata, ore 14.30): Fiorenzuola-Corticella, Lentigione-Zenith Prato, Pistoiese-Piacenza, Prato-United Riccione, Progresso-Tau Altopascio, Sammaurese-Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi-Imolese, Tuttocuoio-San Marino. Ieri sera: Ravenna-Forlì.

Classifica: Tau 25; Forlì 21; Ravenna 19; Imolese, Sasso Marconi 18; Lentigione 17; Pistoiese, Tuttocuoio 16; Piacenza 14; Corticella, Cittadella Vis Modena 13; Fiorenzuola 12; Prato 10; Zenith Prato 8; San Marino, United Riccione, Progresso 7; Sammaurese 4.