Viareggio batte San Marco Avenza 2-0: capolista implacabile, ospiti in dieci

VIAREGGIO (4-3-1-2): Carpita; C. Belluomini, Benedini, T. Ricci, Sapienza; Benassi, Pizza (45’ pt Scaranna), Minichino; Marinai; Brega (42’ st Chicchiarelli), G. Ceciarini (27’ st Benedetti). All. S. Santini.

SAN MARCO AVENZA (4-3-3): Tognoni (25’ st Baldini); Lattanzi, Aliboni (25’ st Shqypi), Zuccarelli, Della Pina; Dell’Amico, Conti, Pasciuti; Donati (25’ st Doretti), Verona (30’ st Granai), Smecca (4’ st Cucurnia. All. Alessi.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Marcatori: 16’ pt Brega (V); 17’ st Marinai (V).

Note: espulsi Pasciuti (S) al 26’ pt, Conti (S) al 3’ st e Benedini (V) al 21’ st.

VIAREGGIO – La San Marco cade sul campo della capolista Viareggio, punita da un gol per tempo. Iniziano meglio gli apuani che collezionano 4 corner di fila e una grande opportunità con la botta da fuori del mediano Conti che esce di poco sopra alla traversa. L’1-0 lo pesca però il Viareggio quando alla sua prima occasione concretizza subito: cross da destra di Benassi e Brega sul secondo palo incrocia alla sinistra di Tognoni. La San Marco resta in 10 già prima della mezz’ora quando Pasciuti colpisce in area Benassi a palla lontana.

Ad inizio ripresa gli ospiti restano addirittura in 9 (rosso diretto pure a Conti, per imprecazione all’indirizzo dell’arbitro) e si mettono con una sorta di 4-2-1-1. In 11 contro 9 il Viareggio trova il 2-0 a firma Marinai con un gran mancino al volo dal limite dopo la respinta in smanacciata coi pugni di Tognoni, in seguito al cross da destra di Benassi (servito dal centenario Cosimo Belluomini). Alla fine espulso Benedini per doppio giallo.