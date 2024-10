Viareggio-Camaiore show. Il derby infiamma la quinta

Il gran giorno è arrivato: tutto pronto per il big-match della 5ª giornata d’Eccellenza fra Viareggio e Camaiore (alle 15 al Marco Polo SC arbitrerà Raimondo di Taranto, assistito da Luti di Livorno e da Mbouna Temfack di Pisa). In questo gran bel turno di campionato spicca pure la sfida tra nobili decadute Massese-Castelnuovo Garfagnana mentre il mercato ha cambiato Cenaia (ha ingaggiato Remorini) e Fucecchio (che proprio dal Cenaia ha preso bomber Andreotti, salutando Leonardo Mancini).

Qui Viareggio. Zebre rinfrancate dal ritorno al gol e ai 3 punti di domenica scorsa a Certaldo. Stefano Santini è sempre senza Bertacca, Benassi e Morelli. Gli ultimi dubbi di formazione gli scioglierà solo stamani. "Giochiamo contro la squadra più attrezzata del campionato, che sta già dimostrando di avere qualcosa in più degli altri – dice – ci serve la partita perfetta". Probabile formazione (4-3-2-1): 1 Carpita; 2 Frroku (2005), 5 Tommaso Ricci, 6 Sorbo, 3 Bertelli; 8 Cosimo Belluomini (Minichino), 4 Bianchi, 7 Luca Remedi; 10 Marinai, 11 Bibaj; 9 Brega.

Qui Camaiore. Bluamaranto ancora privi di Barsottini (che si è tolto il gesso alla mano ed è sulla via del recupero), Zavatto (che ha ricominciato a lavorare in palestra) e Kthella (alle prese col suo problema al ginocchio). Rientra invece a pieno Da Pozzo dopo la botta al ginocchio: è in lizza per una maglia nel rombo di centrocampo. "Il Viareggio è pieno zeppo di giocatori forti, come noi – ammette il tecnico Pietro Cristiani – è molto difficile fargli gol ed ha una qualità di fraseggio notevole lì in mezzo". Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Costa; 2 Borgia, 6 Velani, 5 Zambarda, 3 Belli (2005); 8 Amico, 4 Granaiola, 7 Anzilotti; 10 Cornacchia (Da Pozzo); 11 Bacci (Nardi), 9 Chiaramonti.

Qui Real FQ. I bianconerazzurri di Andrea Cipolli cercano un’altra bella vittoria (sarebbe la 4ª in 5 giornate) a Ponte Buggianese, dove dirigerà Rinaldi di Empoli, con guardalinee Napolano di Empoli e Rastrelli di Firenze. Probabile formazione (3-5-2): 1 Luci; 2 Vignali (2005), 6 Vittorini, 5 Tognarelli; 7 Meucci, 4 Bucchioni, 8 Bartolini, 11 Stringara, 3 Giubbolini (Lucarelli); 9 Micchi, 10 Mangiarotti (Panicucci).

Simone Ferro