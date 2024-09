Viareggio coi soliti assenti. Camaiore-Cenaia è il clou

Altra giornata di big-match la quarta del girone A di Eccellenza Toscana. Vediamo il dettaglio delle tre gare delle nostre.

Qui Viareggio. Il tecnico Stefano Santini è sempre alle prese con le solite perduranti assenze di Bertacca in difesa, Benassi a centrocampo e Morelli in attacco. Proverà invece prima della gara il centrocampista Minichino dopo il problema alla costola. Regolarmente a disposizione il play Bianchi che giocherà ancora con la mascherina protettiva al naso (avendola potuta testare bene tutta la settimana). Allo stadio di Certaldo dirigerà Mascelloni di Grosseto, con assistenti Furiesi di Empoli e Gentili di Grosseto. Le zebre devono ritrovare la via del gol e dei 3 punti dopo i due 0-0 di fila in campionato. In panchina come nuovo secondo di Carpita ci sarà il portiere Manfredi. Probabile formazione (4-3-2-1): Carpita; Frroku (2005), T. Ricci, Sorbo, Bertelli; C. Belluomini, Bianchi, L. Remedi; Marinai, Bibaj; Brega.

Qui Camaiore. Ancora una sfida da vertice per i bluamaranto contro il Cenaia di Nicola Sena che spaventa davanti con Apolloni, Neri, Ferretti e Andreotti. Pietro Cristiani ha sempre fuori il portiere Barsottini, il difensore Zavatto e la punta Kthella (per l’infortunio al ginocchio). In dubbio Da Pozzo. Si va verso la conferma dello stesso “rombo“ che ha steso il Cecina domenica scorsa con un super 3-0 a domicilio. Si rinnovano iballottaggi per il 2005 basso a sinistra (fra Belli e Bologna) e in attacco (con Nardi che contende una maglia all’"arma-tattica" Bacci). Al Comunale di Camaiore terna tutta fiorentina con Leonetti, De Feudis e Giunta. Probabile formazione (4-3-1-2): Costa; Borgia, Velani, Zambarda, Belli (2005); Amico, Granaiola, Anzilotti; Cornacchia (Da Pozzo); Bacci (Nardi), Chiaramonti.

Qui Real FQ. Contro il Mobilieri Ponsacco si gioca al “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta (visti i lavori ancora in corso sul manto erboso del “Necchi-Balloni“). Andrea Cipolli è solo senza Fortunati e Scarpa. Fischia Oliva di Nocera Inferiore, coadiuvato da Gambini e Seneviratna di Pontedera. Probabile formazione (3-5-2): Luci; Solimano, Vittorini, Tognarelli; Meucci, Quercetani (2005), Bartolini, Bucchioni, Lucarelli; Micchi, Mangiarotti.