Viareggio Cup. A Uopini vince la Rappresentativa di serie D

Il centro sportivo di Uopini ha ospitato ieri pomeriggio la partita della Viareggio Cup tra la Rappresentativa di Serie D, allenata da Giuliano Giannichedda, e gli spagnoli della Jovenes Promesas (prima giornata di del Gruppo B). L’incontro è terminato 4-0 per i più quotati ‘padroni di casa’, grazie alle reti di Bianchi (tripletta) e Giacona, su rigore, proprio allo scadere del tempo. Tanti gli addetti ai lavori presenti a Uopini: dopo l’allenamento del mattino presente il mister della Robur Lamberto Magrini, insieme al preparatore dei portieri Pascolini e al direttore Simone Guerri. Tra gli altri, anche il diesse della Pianese Francesco Cangi, l’ex Siena Pierfrancesco Strano, collaboratore di Perinetti all’Avellino, e l’ex allenatore della Pianese e del Lornano Badesse Vitaliano Bonuccelli, che ha appena terminato l’avventura sulla panchina del Grosseto (al suo posto Malotti). Proprio per la disputa del Torneo di Viareggio, il campionato di D lo scorso fine settimana si è fermato: il Follonica Gavorrano, però, è sceso in campo per la Coppa Italia e ai rigori ha battuto la Casatese; le semifinali si giocheranno il 28 febbraio e 13 marzo alle 14,30 con i maremmani impegnati con la Varesina.