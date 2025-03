Viareggio Cup, i quarti. Eliminate le straniere

Fiorentina-Sassuolo e Torino-Genoa: queste saranno le semifinali della 75ª edizione della Viareggio Cup. Per la felicità, c’è da immaginare, degli organizzatori del Cgc Viareggio. A livello di blasone delle squadre partecipanti infatti sono arrivate fino al penultimo atto del Torneo le migliori squadre delle 24 ai nastri di partenza. Dunque domani ci saranno le migliori semifinali possibili... in cui avrebbe potuto sperare il cassiere, che magari ora si augura una finalissima tra Fiorentina ed una fra Genoa e Torino per la grande riapertura dello stadio dei Pini di lunedì.

Ieri nei quarti di finale (... ha stonato un po’ il fatto che nessuna partita sia stata giocata sui campi di Viareggio o della Versilia) due gare su quattro sono finite ai rigori. Il Sassuolo ha avuto la meglio sui nigeriani dell’Ojodu City col punteggio di 7-6 dopo i calci di rigore (in partita era stato pareggio 1-1 con vantaggio neroverde a firma Chiricallo a fine primo tempo e pareggio africano nel finale di ripresa con Onowakpo. Invece Torino-Ternana era terminata 0-0 e alla lotteria dei rigori poi i granata l’hanno spuntata 4-2. Di misura il successo del Genoa che batte i nigeriani del Magic Stars massimizzando il gol-partita di Pallavicini nell’ultimo minuto della prima frazione. La Fiorentina invece (alla quinta gara su cinque giocata in casa al Viola Park) ha battuto 4-2 l’Imolese con la rete sblocca-match di Kone, la doppietta di Angiolini ed il gol finale di Puzzoli. All’Imolese invece non è bastata la doppietta di Manes (secondo gol dal dischetto).

E domani alle 15 le semifinali saranno entrambe in Versilia: Fiorentina-Sassuolo sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi, a Seravezza; Torino-Genoa al “Ferracci“ di Torre del Lago (campo che era stato anche le sede del match inaugurale d’apertura fra Genoa ed Internacional di Porto Alegre lo scorso lunedì 17).

Intanto in previsione della finalissima della 75ª Viareggio Cup, in calendario lunedì alle 15 allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ di Viareggio (che riapre al pubblico dopo sette lunghissimi anni di chiusura), il Cgc Viareggio ha ufficializzato i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti (già in vendita on-line): posto unico in tribuna coperta 30 euro l’intero e 20 euro per i ragazzi dai 12 a 16 anni; prezzo unico in gradinata scoperta a 10 euro. Ingresso gratuito a tutti i bambini fino ai 12 anni di età.