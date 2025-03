VIAREGGIO CUP. Toci (Zenith) nella Rappresentativa nazionale serie D

Matteo Toci terrà alti i colori pratesi alla 75esima edizione della Viareggio Cup World Football Tournament Coppa Carnevale. Il centrocampista amaranto classe 2007, stabilmente nella rosa della prima squadra, con molte presenze all’attivo in questa stagione di serie D, è uno dei due soli convocati da squadre toscane nella Rappresentativa Nazionale di Serie D, per una delle vetrine internazionali giovanili più importanti del panorama italiano. " La convocazione di Matteo è il risultato del suo costante impegno, della dedizione e della qualità dimostrata in campo con la nostra prima squadra – il commento della società di via del Purgatorio -. Siamo certi che darà il massimo e rappresenterà al meglio i nostri colori in questa competizione internazionale". Nel frattempo, approfittando della pausa del campionato, proprio per la disputa della Viareggio Cup, la prima squadra si sta allenando a ranghi compatti, compatibilmente con le condizioni meteo e l’allerta rossa, che ieri (e oggi) hanno impedito lo svolgersi regolare delle sedute al campo sportivo. Dalla prossima settimana, tempo permettendo, gli allenamenti dovrebbero riprendere regolarmente in vista della sfida casalinga di domenica 23 marzo contro il Lentigione. Da segnalare anche, passando al femminile, che due giocatrici amaranto, Marta Pillozzi e Jessica Seneja, sono state convocate dal coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico Toscana, Enrico Gabrielli, per disputare una seduta di allenamento allo stadio "Bozzi" di Firenze, nell’ottica della composizione della selezione territoriale femminile Granducato.