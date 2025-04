Viareggio: debutto di 5 esordienti in Eccellenza, progetto di Marcello Lippi

Nell’ultima giornata di Eccellenza, che il Viareggio ha chiuso con sconfitta annunciata a Perignano e quintultimo posto (playout evitati per la forbice di 10 punti sul Ponte Buggianese penultimo) a quota 39 con soli 27 gol fatti e altrettanti subiti, per le zebre la bella notizia è stata il debutto di ben 5 esordienti in un colpo solo. Lanciare ragazzi fatti in casa, viareggini, in prima squadra è il progetto originario di Marcello Lippi. E forse si sarebbe pure potuto farlo prima vista l’annata deludente di molti dei cosìddetti “vecchi“. Però appunto perché l’annata è stata tribolata forse il rischio di bruciare anzitempo i “bimbi“ della Juniores provinciale, gettandoli nel “tritacarne“, c’era. Comunque domenica 6 aprile rimarrà per sempre nella memoria del classe 2006 Daniele Del Tessa, dei 2007 Simone Giannecchini, Brando Marcellusi e Leonardo Barsotti e dell’addirittura 2009 Christian Lippi. "La società in settimana mi ha chiesto di premiare i giovani che si sono allenati con noi tutto l’anno e hanno trovato poco spazio – ha spiegato mister Luca Bonini – e di conseguenza dovevo lasciare fuori qualche giocatore. Ho parlato sia con Ortolini che con Remedi che hanno accettato con serenità questa scelta". Lippi, che non è parente di Marcello, ha iniziato da titolare. Gli altri quattro sono tutti subentrati: ’Leo’ Barsotti è il figlio di Samuele (ex capitano dell’Esperia Viareggio), Giannecchini invece è il nipote di Claudio Stefano Poletti (storico dirigente del Cgc).