Viareggio-Massese il clou. Bonini dietro è senza Ricci

La quartultima giornata di Eccellenza (che doveva iniziare ieri con l’anticipo Montespertoli-Castelnuovo che però è stato rinviato causa allerta meteo) offre come piatto forte della domenica il sentitissimo Viareggio-Massese, che sarà diretto da Marcello Tinetti di Ivrea, con guardalinee Davide Casole di Pisa e Klevis Laci di Empoli. Non ci saranno i tifosi apuani (il divieto di vendita di biglietti oltre che per i residenti nella provincia di Massa-Carrara è stato esteso pure a quelli dei Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio e Porcari) mentre gli ultras viareggini sono in aperta contestazione contro squadra e società: "Tiferemo solo per la maglia, e dopo un primo quarto d’ora in silenzio". Nel Viareggio assenza pesante per squalifica del centrale Tommaso Ricci (foto). Per la sua prima in panchina da allenatore in pectore Luca Bonini non avrà nemmeno Frroku e Goh. La coppia centrale dietro sarà con Bertacca e Nannetti, mentre Sorbo è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un problema al ginocchio.

Testaccoda senza più nessuna motivazione al Comunale fra il Camaiore già campione da due settimane e la Cuoiopelli già retrocessa da due settimane: fischierà Giampiero Marongiu di Livorno, assistito da Francesco De Feudis di Firenze e da Matteo Mucci di Pistoia. Punti salvezza in palio invece in Certaldo-Real Forte Querceta (terna con Andrea Virgili di Olbia, Andrea Finizzola di Pistoia e Giacomo Di Legge di Pisa). Buglio è senza lo squalificato Lucarelli.