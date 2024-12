Viareggio rimontato a Cecina. Prima sconfitta per Amoroso

sporting cecina

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Giovannucci, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, Lika, El Falahi. (Gliatta, Pozzobon, Moroni, Cionini, Foti, E. Giannini, Fofana, Di Tanto, Olivotto). All. Sebastiano Miano.

VIAREGGIO: Carpita, Frroku, Nannetti, Bianchi, T. Ricci, Bertacca, C. Belluomini, L. Remedi, Morelli, Bibaj, Ortolini. (Manfredi, Morandini, Baracchini, Sorbo, Maurelli, Minichino, Caggianese, Brega, Sapienza). All. Christian Amoroso.

Arbitro: Guglielmo Giannini di Pontedera (assistenti di linea Matteo Rocchi di Pontedera e Marco Argiolas di Pisa).

Reti: 3’ pt Morelli (V), 21’ pt Fiorini (SC); 31’ st Lika (SC).

CECINA – Al “Rossetti“ lo Sporting Cecina batte in rimonta 2-1 il Viareggio ed è la prima sconfitta in campionato (la seconda stagionale sommando anche la Coppa) nella gestione Amoroso. Le zebre, prive dello squalificato terzino sinistro Bertelli e schierate con il 4-4-1-1, avevano approcciato benissimo il match sbloccandolo subito con la stoccata del figlio d’arte Mattia Morelli: il numero 9, preferito a Brega nell’undici iniziale, lavora benissimo un pallone servitogli da Bianchi e insacca col sinistro alle spalle di Cappellini... con tanto di giusta esultanza liberatoria dopo i tanti infortuni patiti. La replica dei padroni di casa è nella conclusione dell’ultimo arrivato Lika che si stampa sul palo alla destra di un Carpita battuto.

Poi i bianconeri costruiscono la ghiotta chance per il raddoppio su corner da destra del talentuoso Bibaj ma Ortolini a centro area non trova la porta. Poi da una palla persa di Bibaj (sul quale forse c’era il fallo di Fiorentini) ecco che l’azione cecinese si sviluppa chiamando in causa dall’altra parte il mancino Fiorini che scaglia un tiro da distanza siderale che inchioda Carpita. Cosimo Belluomini si fa chiudere lo specchio da Cappellini e dal corner che ne consegue ecco il gol di testa annullato a Nannetti per fallo su Fiorini. Il Viareggio crea altre occasioni su schema da punizione (Bianchi furbo per Nannetti) e con Ortolini a tu per tu ma poi incassa in modo evitabile il 2-1 a firma Lika, dopo la parata di Carpita su Skerma.