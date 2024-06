Carrarese, finisce con un pari la finale playoff di andata: 0-0 col Vicenza

Vicenza, 5 giugno 2024 – Finisce 0-0 la sfida di andata della finale playoff di C tra Vicenza e Carrarese. Un doppio confronto importantissimo: chi vince sale in serie B.

Rivivi la cronaca del match minuto per minuto

Che la posta in palio sia alta lo si capisce da una partita in cui le due squadre sono parse a tratti comprensibilmente contratte. Poi i due team si sono sciolti, con una difesa comunque attenta che da un lato e dall’altro ha concesso pochissimo. Le occasioni vere da gol si contano sulle dita di una mano.

Bei segnali comunque dalla Carrarese, che in ampi tratti della gara ha imposto il suo gioco, pur in una situazione ambientale difficile, con undicimila presenze al Menti di Vicenza.

Uno stadio caldissimo ma in cui hanno comunque fatto un figurone gli oltre mille tifosi della Carrarese giunti in Veneto.

Brutte notizie per il Vicenza arrivano dall’infermeria. A inizio gara infatti si infortuna al ginocchio Ronaldo, uno degli uomini chiave per i biancorossi. Adesso ci sarà da capire se domenica 9 giugno, nel ritorno, potrà essere in campo.

"Ce la siamo giocata a viso aperto – dice il tecnico della Carrarese Antonio Calabro – Poi è ovvio che quello che siamo abituati a fare, soprattutto pressare alti, in questo momento del torneo non si può fare per novanta minuti e abbiamo dovuto rifiatare. Ma siamo soddisfatti. Il risultato non è il massimo ma ci deve soddisfare. La convinzione è che possiamo farcela”.

Della squadra “mi è piaciuto tutto – prosegue Calabro – la preparazione prima della gara e l’atteggiamento in partita. E’ la finale di andata dei playoff. Giochiamo ogni tre giorni e vedere una squadra aiutarsi in un campo così importante è soddisfacente. E’ ovvio che è solo il primo round”.

Insomma il bicchiere per la Carrarese è mezzo pieno, riuscendo a imporre per diversi tratti la sua idea di calcio. E’ mancato il gol, ma la squadra di Calabro ha dimostrato di poter essere alla pari degli avversari.

"Siamo arrivati fin qua – dice il presidente della Carrarese Fabio Oppicelli a fine partita – e ci sarà ancora da battagliare nel ritorno, consapevoli che un episodio può fare la differenza. Giochiamo il secondo match sapendo di quali siano le nostre forze e le difficoltà del caso. Siamo soddisfatti di Calabro. Con il cambio allenatore ci aspettavamo qualcosa di più dalla squadra, il mister ha dato sicurezza. La scelta ci sta dando ragione”.

“Volevamo indirizzare la partita verso una vittoria qui a Vicenza – dice il tecnico dei vicentini Stefano Vecchi – Brava la Carrarese a fare la sua partita, vedremo adesso il ritorno”.

Adesso si cerca di recuperare le forze. Domenica 9 giugno sarà una giornata importante per Carrara, con la finale di ritorno il cui inizio è fissato per le 17.30. Per la città un grande appuntamento.