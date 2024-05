Viciomaggio di rigore: è festa Promozione

Cinque anni dopo il Viciomaggio può fare festa: sale in Promozione. Un salto di categoria storico che arriva a distanza di un anno dalla vittoria in Coppa Toscana da parte dei ragazzi di Riccardo Franchi, uno dei tecnici più giovani e altempo stesso vincenti nel panorama dilettantistico aretino. Cinque anni fa la Promozione svanì nello spareggio di Cortona con il Lucignano che passò 2-1. Nel mezzo, come detto, anni disputati da protagonista in Prima ma con quella Promozione svanita per pochi punti, e con un successo in Coppa a celebrare l’impegno di una realtà che ha varato anche una formazione Juniores pochi mesi fa senza accantonare il sogno di tentare nuovamente la scalata nella piramide del calcio. Rimasto Franchi in panchina il duello con il San Quirico ha visto i giallorossi sprintare, allungare sempre più, ma i biancoverdi non hanno mollato. Si sono messi sotto e giornata dopo giornata da sette punti sono tornati arrivati fino al primo posto, in coabitazione con il San Quirico (e il Tegoleto, punito dalla classifica avulsa).

Si è reso così necessario lo spareggio sul neutro di Foiano. Tribuna gremita nel caldo pomeriggio estivo. La partita risente ovviamente dell’importanza della posta in palio, le due squadre sono contratte, cercano l’episodio, invocano il calcio piazzato dal limite o il rigore quando se ne presenta l’occasione, ma la partita resta inchiodata sullo 0-0. Il San Quirico si vede annullare un gol, pochi minuti prima il Viciomaggio aveva fallito una ghiotta occasione. Neanche i supplementari bastano per sbloccare l’incontro e allora tocca affidarsi alla lotteria dei calci di rigore. Il Viciomaggio si presenta con Morelli, Artini e Borsi che non sbagliano dagli undici metri. Vacchiano fallisce, ma Gallastroni (uno dei calciatori storici, un altro ex Arezzo insieme a bomber Fei) resta glaciale e batte l’estremo difensore avversario per il 4-3 finale. Per il Viciomaggio inizia la festa proseguita poi nella sede del campo San Martino.

"Due mesi fa ci davano per morti e invece adesso siamo qui a festeggiare la vittoria del campionato" commenta il ds Peruzzi. Emozionato come non mai il tecnico Riccardo Franchi. "È tutto bellissimo - dice l’allenatore - fatico a rendermi conto di aver vinto in due anni coppa e campionato. Dal 10 marzo non prediamo gol e alla fine il lavoro dei ragazzi, della società, di tutti quanti è stato ripagato".

Matteo Marzotti