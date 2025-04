Viciomaggio sfida Chiantigiana: in palio la salvezza in Promozione

Una partita che vale l’intera stagione. Ecco cosa aspetta questo pomeriggio il Viciomaggio. I biancoverdi saranno di scena sul campo di Staggia Senese, casa della Chiantigiana per una sfida che mette in palio la salvezza. Per l’altro playout, tra Subbiano e Alleanza Giovanile Dicomano, se ne parlerà il 27 aprile. Intanto occhi puntati su una partita da dentro o fuori. Fei (in foto) e compagni dovranno per forza vincere per restare in categoria, perché la sfida che si aprirà alle 15.30 si svolgerà in casa della meglio classificata al termine della regular season, ovvero la Chiantigiana. In caso di parità al 90’ spazio a due tempi supplementari. Qualora dovesse ancora persistere la parità saranno i locali a restare in Promozione. Un meccanismo che premia il miglior piazzamento e che obbliga i biancoverdi a cercare l’impresa. In campionato il bilancio si è chiuso in perfetta parità. Vittoria all’andata in casa della Chiantigiana per il Viciomaggio (1-2) e vittoria senese al ritorno (0-1). Oggi il terzo atto con in palio molto più dei tre punti.