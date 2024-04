Victor, derby da playoff. Lo United non può fallire

Giornata di derby per il Victor San Marino che oggi prova a rimettersi a caccia del terzo posto sul campo del Forlì del bellariese Mauro Antonioli. Una vera e propria sfida playoff quella del Morgagni con i biancorossi forlivesi che precedono in classifica di un solo punto i titani. Con una marea di squadra intrecciate in pochissimi punti. Un derby, quindi, tutto da vivere, con il Victor di Cassani che prova a invertire la rotta dell’ultimo periodo. Un punto messo insieme nelle ultime tre gare che ha decisamente rallentato la marcia dei titani. Ha necessariamente bisogno di rimettersi a correre, dal punto di vista della classifica, lo United Riccione che oggi torna davanti al pubblico dello stadio ’Nicoletti’ per affrontare la Matese ultima della classe.

"È una gara per noi molto importante – non potrebbe dire altrimenti il tecnico dei biancazzurri Salvatore Utro – La squadra si sta allenando bene. Dobbiamo cercare di non pensare a quello che è successo sin qui. Veniamo da quattro sconfitte, lo sappiamo e proviamo a non pensarci giocando tutte le gare come se fossero l’ultima". Un po’ come fa, ormai da un po’, la Matese cenerentola del girone. Utro sa che dal suo arrivo non è ancora riuscito a dare la scossa alla squadra biancazzurra. Ma proprio per questo chiede ai suoi di voltare pagina. Tenendo ben presente quello che dice una classifica che non si può prendere sotto gamba.

Serie D. (31ª giornata, ore 15). Girone D: Borgo San Donnino-Sant’Angelo, Certaldo-Corticella, Forlì-Victor San Marino, Imolese-Lentigione, Mezzolara-Aglianese, Pistoiese-Sangiuliano City, Prato-Fanfulla, Progresso-Ravenna, Sammaurese-Carpi.

Classifica: Carpi 62; Ravenna 60; Lentigione, Forlì 52; Corticella, Victor San Marino 51; Prato 46; Fanfulla 44; Aglianese 43; Imolese 42; Sangiuliano City 41; Sant’Angelo 37; Sammaurese 35; Progresso 32; Pistoiese 31; Borgo San Donnino 26; Certaldo 24; Mezzolara 19. (Pistoiese -1; Imolese -2).

Girone F: Alma Juve Fano-Roma City, Avezzano-Vigor Senigallia, Fossombrone-Atletico Ascoli, Sambenedettese-Campobasso, San Nicolò Notaresco-Chieti, Sora-Tivoli, Termoli-Real Monterotondo Scalo, United Riccione-Matese, Vastogirardi-L’Aquila.

Classifica: Campobasso 62; L’Aquila 58; Sambenedettese 54; Vigor Senigallia 49; Roma City 48; Avezzano 47; Chieti 46; San Nicolò Notaresco 43; Atletico Ascoli 40; Fossombrone 36; Real Monterotondo Scalo, Termoli 35; Sora 34; United Riccione, Tivoli 31; Vastogirardi, Alma Juve Fano 26; Matese 25.