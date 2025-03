Viola sconfitti di misura in terra fiorentina. Castiglionese senza più stimoli. Lo Scandicci si regala la serie D

SCANDICCI

1

CASTIGLIONese

0

SCANDICCI: Di Cicco, Frascadore, Dodaro, Guidelli, Menini, Sabatini, Caggianese (79’ Corsi T.), Viligiardi (89’ Orselli), Del Pela N. (90’ Petronelli), Sinisgallo, Poli (66’ Saccardi). A disp.: Fedele, Gasparini, Paoli, Corsi M., Lari . All. Taccola

CASTIGLIONESE: Balli, Gori M. (88’ Falomi), Bergoglio (73’ Doka Br.), Scichilone (84’ Parisi), Menci R., Menchetti, Berneschi, Evangelisti (78’ Viciani), Capogna, Minocci, Cavallini (84’ Priorelli). A disp.: Antonielli, Cecci, Banelli, Tavanti. All. Zacchei

Arbitro: Lachi di Siena

Reti: 71’ Del Pela N.

Note: ammoniti Capogna e Cavallini. Spettatori circa 500, terreno di gioco in buone condizioni.

SCANDICCI – La Castiglionese partecipa da invitata alla festa dello Scandicci. I blues si prendono i tre punti grazie al successo di misura firmato Del Pela che al 71’ ha deciso l’incontro. I viola dell’allenatore Filippo Zacchei (nella foto), che domemica scorsa avevano trovato la prima vittoria in un girone di ritorno da bollino rosso, non riescono a confermarsi contro la big e tornano a casa a mani vuote. La classifica dice, per la squadra della Valdichiana, 37 punti che valgono cinque lunghezze di distanza dal quinto posto ma soprattutto cinque dal quintultimo posto.

La forbice di fatto pone in zone tranquille i viola arrivati alle battute conclusive di una stagione dove certamente il girone di andata aveva fatto sognare qualcosa di più, un epilogo ben diverso da quello che stanno vivendo Berneschi e compagni.

Domenica prossima altra trasferta contro la Lastrigiana per provare a ritrovare il sorriso dopo una domenica amara e per certi versi anche severa.