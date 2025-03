Virtus ko, ma la Libertas non ne approfitta

Domenica nera per le regine. Incredibile nel girone C di Prima categoria dove nessuna big esulta: i bomber reggiani Ben Hassen (2) e Bozzolini vanno volare il Viadana che regola (3-2) la leader Virtus Correggio cui non basta un double di Benevelli. Non ne approfitta la Virtus Libertas sconfitta (1-2) sul campo della Povigliese trascinata dalla doppietta dell’ex triestino Panaro.

Fa ancora peggio la FalkGalileo che cade in casa (3-4) per mano della Campeginese, killer dei cittadini anche all’andata, al termine di una gara pazzesca. Apre d’esterno Arcuri, poi gli ospiti nel giro di 10’ firmano tre reti grazie alla deviazione in mischia di Sall, al tocco di Mungiguerra che poi si ripete con un pregevole shoot da fuori. Prima del riposo lo stesso Arcuri accorcia in contropiede e nella ripresa impatta su assist di Abbatiello, ma i gialloblù indovinano la zampata da angolo con Frignani per tre punti di speranza.

Kappao interno anche per il Guastalla sconfitto all’inglese dal Boca Barco trascinato dallo stopper D’Antonio e dal fantasista Verduri.

Si "salva" soltanto la Rubierese che si vede rinviare l’impegno sul campo del Corlo ridotto ad una piscina che si dovrebbe recuperare già entro mercoledì.

Solo un pari a reti bianche per l’Atletic Progetto Montagna che mette alle corde i big del Campogalliano, ma Boulakhouitam sfiora solo il bersaglio grosso.

In Seconda categoria la capolista Celtic Cavriago si fa bloccare sullo 0-0 al Parco dello Sport dal Carpineti, quindi ne approfitta il Fellegara di mister Troccoli per salire a -2 regolando con un secco tris il Roteglia. Sblocca Corradini pescato da lancio lungo e autore di un preciso diagonale, poi nella ripresa lo stesso Corradini stoppa al bacio un pallone difficile e calibra di piatto, infine Prati insacca di testa sul secondo palo un cross al bacio. Continua il magic moment della Saxum United che espugna Bagnolo nella ripresa agevolata anche dall’espulsione per proteste del centravanti locale Iodice. La freccia Ceesay fila via sul filo dell’off-side e insacca, quindi il figlio d’arte Abbruscato disegna un perfetto scavetto su uscita del portiere.

Coltiva ancora speranze di play-off il Reggiolo che passa (3-1) sul sintetico del Santos 1948 grazie al gol-lampo di Caramaschi, alla combinazione finalizzata da Tinazzo e al contropiede di Fiaccadori; per i cittadini acuto di Como su filtrante del neo-entrato Eze.

Giornata di magro anche per il Cavriago leader di Terza categoria che si deve accontentare dell’1-1 alla Pratina contro lo Sporting Tre Croci: per i locali in buca Ait Lhaj cui risponde lo scandianese Paterlini.

Poche emozioni e giusto pari ad occhiali nel derby Vetto-Amici di Davide coi gialloverdi che si vedono annullare per off-side una rete a Dylmar Serra proprio allo scadere.

Riparte la corsa della Plaza Montecchio che s’impone (2-1) a Rivalta sul Biasola grazie alla doppietta firmata in avvio da Nikolai Lusetti. Le prodezze di Rinaldi e Tabacco fanno volare il Fogliano che espugna Gatta e può credere nella remuntada play-off.