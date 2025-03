Vis Pesaro, Di Paola e Orellana piegano la Pianese piegata

Pesaro, 22 marzo 2025 - Un primo tempo all'insegna dell'equilibrio quello andato di scena al Tonino Benelli tra le due rivelazioni del campionato: Vis Pesaro e Pianese. Due squadre ordinate e compatte che rendono una prima frazione di gioco povera di emozioni. Pucciarelli da una parte e Simeoni dall'altra, con due conclusioni di poco alte, sono tuttavia gli artefici delle uniche due palle gol dei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa sono però i padroni di casa a prendere il comando della gara. L'espulsione all'ora di gioco del centrocampista Simone Nicoli, che blocca da ultimo uomo uno strepitoso Zoia lanciato verso la porta, risulta l'ago della bilancia per la vittoria pesarese. L'ultima mezz'ora è infatti un tiro al bersaglio. Uno strepitoso Boer nega la gioia personale a Nicastro,Zoia e Ceccacci. Di Paola e Orellana dopo aver preso le misure con due conclusioni terminate di poco a lato, risultano tuttavia decisivi proprio sul finale. Al minuto 90 il capitano biancorosso si affida infatti alla sua innata dote balistica per scaraventare in porta una potente conclusione dove Boer non può nulla. Orellana in pieno recupero conclude poi l'opera affidandosi al suo caratteristico tiro a giro trasformando in successo una gara che sembrava stregata. Vis che dopo sei turni ritrova dunque i tre punti consolidando così la quinta posizione. Buona gara, soprattutto in parità numerica anche per la Pianese che anche al Benelli ha confermato di aver tutte le carte in regole per ambire,da neopromossa,ad un posto ai playoff .

Il tabellino