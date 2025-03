Gubbio, non basta il gol di Corsinelli: la Vis Pesaro riesce a pareggiare con Nicastro

Pesaro, 11 marzo 2025 – Una partita dai tanti volti, due squadre che si sono affrontate senza paura e che, alla fine, spartiscono giustamente la posta in palio. I rossoblù recriminano per il palo colpito da Spina, portando in Umbria un punto che muove la classifica e fa bene al morale. Già il primo tempo è bifronte: il Gubbio parte benissimo e con il primo pallone del match è già in vantaggio. L’azione si sviluppa sulla sinistra e coinvolge D’Ursi, Rosaia e infine Corsinelli che da due passi incrocia con il mancino e fa 0-1. Fino alla metà di frazione i rossoblù dominano e ci provano con Stramaccioni (3’), Tommasini (8’) e D’Ursi (13’), senza però trovare fortuna. La Vis Pesaro prende coraggio con il passare dei minuti e si scuote al 27°, quando Venturi pasticcia a rinvio dal fondo ma né Di Paola né Okoro riescono a trasformare una grande occasione. È il preludio al gol che arriva al 35°, quando su un lancio dalle retrovie Venturi sbaglia l’uscita e Nicastro, scappato sul filo del fuorigioco, lo supera e deposita in rete il pallone che vale il pareggio.

Emozioni anche nel finale: prima Okoro sfiora l’eurogol di destro, poi al 39° Venturi dice di no a Nicastro sull’assist di Di Paola. Per i rossoblù, al 41° è Tommasini che prova ad anticipare Vukovic sul retropassaggio corto di Bove ma centra la figura del portiere biancorosso. Nella ripresa la Vis continua a spingere ma senza pericolosità, che invece propone il Gubbio: al 66° splendida azione sulla destra, cross di Iaccarino per l’incornata di D’Ursi respinta sulla linea da un provvidenziale Tonucci. Passano pochi minuti e il n° 7 questa volta chiude il triangolo lungo con Tommasini ma in spaccata calcia alto, poi al 75° è il palo a dire di no all’esterno mancino di Spina. L’ultimo squillo è di Nicastro all’82°, ma Venturi chiude bene sul suo palo.

Tabellino

VIS PESARO 1 GUBBIO 1

VIS PESARO (3-4-2-1): Vukovic; Ceccacci, Tonucci, Bove (st 1’ Peixoto); Tavernaro (st 23’ Orellana), Obi (st 9’ Pucciarelli), Paganini (st 35’ Raychev), Zoia; Di Paola; Okoro (st 35’ Lari), Nicastro. All. Stellone A disp. Pozzi, Mariani, Palomba, Neri, Rabbini, Schiavon, Coppola, Rizzo, Ruiz, Di Renzo.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Stramaccioni, Corsinelli; Faggi (st 9’ D’Avino), Rosaia, Iaccarino; Spina (st 39’ Maisto), Tommasini (st 36’ Proietti), D’Ursi. All. Fontana. A disp. Bolletta, Tozzuolo, Di Massimo, Rovaglia, David, Bianchi, Conti.

ARBITRO: Lovison di Padova (Cesarano-Merciari)

Marcatori: pt 1’ Corsinelli, 35’ Nicastro

NOTE: corner 2-3; ammoniti: Spina, D’Ursi, Obi, Pucciarelli, Proietti, Orellana; espulso Stellone al 28’ pt per proteste; recupero: pt 3’; st 4’.