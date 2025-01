Vitiello detta legge con una tripletta. I Leoni addomesticano la Fezzanese

Fezzanese 1 Poggibonsi 3

FEZZANESE: Nucci, Benassi, Bechini, Nicolini (46’ Beccarelli), D’Alessandro, Giammarresi (46’ Giampieri), Martera (61’ Sacchelli), Cantatore (65’ Fiori L.), Loffredo, Ngom, Mariotti. A disp. Pucci, Antezza, Salvetti, Campagna, Scieuzo. All. Gatti.

POGGIBONSI: Pacini, Cecconi, Martucci, Belli (64’ Salvadori), Bigica, Bellini, Vitiello (91’ Lepri), Massai (57’ Boganini), Fremura, El Dib (81’ Pisco), Mignani (71’ Borri). A disp. Baracco, Bruni, Tanganelli, Fermi. All. Calderini.

Arbitro: Spagnoli di Tivoli (assistenti Crostella di Foligno e Lauri di Modena).

Marcatori: 31’ Mariotti; 37’, 57’ e 60’ Vitiello.

SERAVEZZA – Una tripletta di Vitiello lancia il Poggibonsi che vince a Seravezza con il fanalino di coda Fezzanese. I ragazzi di mister Calderini infilano così la seconda vittoria consecutiva che li mantiene in corsa per i play-off essendo al settimo posto a soli tre punti dal quinto posto occupato da Siena e Grosseto. Per i fezzanoti la situazione di classifica si fa sempre più precaria. Team di Andrea Gatti, ieri privo di Cesarini, Bruccini e Lunghi, fa esordire il neoacquisto Nucci e il giovane, classe 2006, Martera.

Gli ospiti partono subito forte e al 9’ Mignani in acrobazia, su punizione di Belli, mette fuori di poco. Al 20’ lo smarcato Bellini di testa impegna Nucci su corner di Belli. Al 31’ locali in vantaggio con Mariotti che finalizza una bella triangolazione con Nicolini e Loffredo. Al 32’ Pacini di testa anticipa in uscita il lanciato Mariotti. La palla giunge a Cantatore che dal limite impegna ancora Pacini. Al 37’ il bomber Vitiello pareggia dopo aver rubato palla a Giammarresi.

Al 43’ Martera manca la deviazione vincente da due passi su cross di Ngom. Al 45’ Nucci è attento su diagonale di Vitiello. Al 56’ Bellini mette alto di testa, da buona posizione, su cross di El Dib. Al 57’ i senesi ribaltano il risultato con Vitiello che fa doppietta con un preciso diagonale. Al 59’ i padroni di casa potrebbero pareggiare ma Ngom calcia di un soffio fuori un invitante cross del neoentrato Giampieri. Un minuto dopo il tris di Vitiello che fa tripletta approfittando di un errore difensivo locale.

Al 72’ ancora il solitario Vitiello spreca di testa su cross del neoentrato Boganini. Al 74’ bello spunto di Leonardo Fiori che dal limite chiama Pacini alla parata. All’80’ gran destro dalla distanza di Boganini che sibila a lato. All’89’ Salvadori spreca una ghiotta occasione in contropiede. Al 92’ provvidenziale respinta di un difensore toscano su tiro di Ngom smarcato da Leonardo Fiori.

Paolo Gaeta