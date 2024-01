Vittoria a Campi Bisenzio. Una magia di Sgherri. La Cuoiopelli si rilancia

LANCIOTTO CAMPI

0

CUOIOPELLI

1

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Benelli (82’ Bini), Esposito Goretti, Fedi, Mazzanti, Pisapia, Verdi (59’ Fathou), Amerighi, Cassiolato (59’ Manzatu), Afelba, Frezza; a disposizione Giannone, Nocentini, Bambi, Gasparini, Bonciani, Alampi. Allenatore Riccardo Secci.

CUOIOPELLI: Pulidori, Nardo, Guerrucci, Viola, Bagnoli, Lucaccini, Costanzo (74’ Bianchi), Regoli, Pepa (81’ Razzauti), Benericetti, Sgherri (81’ Goh); a disposizione Brogi, Colombini, Cavallini, Innocenti, Ponzolini, Hoxha. Allenatore Roberto Falivena.

Arbitro: Annalisa Borriello di Pontedera (assistenti Rastrelli di Firenze e Argiolas di Pisa).

Marcatore: 35’ Sgherri.

Note: ammoniti Mazzanti, Pisapia e Esposito Goretti del Lanciotto Campi e Bagnoli della Cuoiopelli.

CAMPI BISENZIO – La Cuoiopelli ritrova se stessa a Campi Bisenzio. Vince con merito grazie a una magia di Sgherri (che poi colpisce anche un palo), torna alla vittoria dopo cinque giornate e rosicchia due punti al Tuttocuoio. Falivena schiera il nuovo attaccante Pepa dal primo minuto al posto dello squalificato Fantini. E il centravanti albanese fa vedere di avere stoffa. Si muove bene, dialoga con i compagni, fa le sportellate con la difesa avversaria e tiene la squadra alta. La Cuoio si presenta a sul campo del Lanciotto Campi con cinque assenze di rilievo: squalificati, oltre a Fantini, anche Lici e Passerotti e infortunati Colombni e Cavallini che, però, vanno in panchina e rappresentano un buon supporto psicologico per i ragazzi in campo. Al 35’ il gol partita di Sgherri che riceve palla, la stoppa alla perfezione e la fa passare sopra la testa a un avversario e prima che tocchi terra scaglia una conclusione imparabile per Roselli. Il Lanciotto Campi si fa vivo un paio di volte dalle parti di Pulidori, ma le conclusioni finiscono fuori misura. Nel secondo tempo la Cuoiopelli continua a tenere bene il campo, Sgherri colpisce un palo e nel finale i padroni di casa si fanno pericolosi solo con un contropiede.