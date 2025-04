Vittoria del Gavorrano: analisi delle prestazioni dei giocatori

GIUSTI 6,5 (nella foto) Di parate vere e proprie non ne deve compiere fino a quella su Bramante quando la gara è in bilico. Bene nelle uscite.

PESCICANI 6,5 Si adatta da terzino destro al posto dell’infortunato Morosi e gioca una gara attenta concedendo relativamente poco ai suoi dirimpettai sulla corsia sinistra maremmana.

FARNETI SV

BIANCON 6 Un paio di errori che potevano costare carissimo nel primo tempo. Più attento nella ripresa.

CAVALLARI 6,5 Mette una pezza in alcune situazione pericolose. Anche se pure lui qualcosa concede aglu avanti del Gavorrano.

DI PAOLA 6,5 Suo il cross del vantaggio con un pennellata degna del girone di andata. Per il resto è più guardingo.

SUPLJA 6,5 Uno dei migliori e più continui almeno finché le gambe girano. Gioca una gara molto propositiva e sfiora anche il gol.

BIANCHI 6,5 Bene da regista, con la giusta cattiveria e con la capacità di gestire i buoni ritmi del primo tempo. Nel secondo si fa più attento.

LOLLO 6 Torna in campo a distanza di mesi dall’infortunio e lo fa nel momento più difficile.

MASTALLI 7 Dopo una serie molto lunga di prestazioni davvero poco convincenti arriva la gara perfetta con due inserimenti vincenti e anche un paio di assist.

CANDIDO 6,5 Va al tiro, si inserisce senza palla e prova a trovare il piatto forte della casa, ovvero l’assist. Ritrovato.

HAGBE 6,5 Subentra nel finale e avvia l’azione che porta al 3-1.

BOCCARDI 6 Gli manca il gol e ci va vicino in un paio di situazioni.

ACHY SV Puntella la difesa nel finale.

GIANNETTI 6 Si impegna e corre molto. Meriterebbe la gioia personale.

GALLIGANI 6,5 Torna al gol dopo averne sfiorato un altro.

ALL. VORIA 6,5 C’è qualcosa di suo sia a livello tattico che soprattutto mentale in questa vittoria con tre gol segnati, cosa che non accadeva da settembre.

ARBITRO LEONE 6 Il Gavorrano protesta per un paio di episodi in area bianconera. Per il resto lascia molto correre anche in termini di cartellini. g.d.l.