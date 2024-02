Vittoria eccezionale. Tuttocuoio, allungo sulle rivali. Successo anche in dieci uomini

TUTTOCUOIO

2

PONTEBUGGIANESE

1

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Marcon, Remorini (17’ st Centonze), Papi, Rossi (25’ st Princiotta), Severi, Massaro, Solari, Caggianese (25’ st Campagna). All. Sena.

PONTEBUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Belluomini (36’ st Chiti), Zocco (16’ st Zani), Kapidani (1’ st Ferrari), Martinelli, Giannini, Dirindelli (40’ st Seghi), Granucci, Nardi, Pievani (1’ st Sali). All Gutili.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Marcatori: 7’ pt Caggianese (T); 19’ st Massaro; 32’ st Martinelli (P) Espulso: 11’ pt Marcon.

PONTE A EGOLA - Una vittoria fondamentale, che a 8 giornate dalla fine consente alla capolista Tuttocuoio di trasformare interamente i tre punti in allungo sulle rivali. Il 2-1 sul Pontebuggianese ha permesso infatti alla squadra di Sena di allungare a +5 sulla Cuoiopelli, caduta in casa all’ultimo istante contro il Camaiore (attenzione però anche alla remuntada della Massese, terza a -8 ma all’ottava vittoria nelle ultime nove gare) e di ritrovare la vittoria, l’ottava casalinga, quinta di misura, dopo i soli due punti conquistati nelle precedenti tre sfide. Anche ieri comunque il Tuttocuoio ha dovuto fare molta attenzione nella gestione della gara, dal momento che ha giocato 80 minuti in inferiorità numerica. Se dopo appena 7’ il gol di Caggianese, lesto e fortunato a spingere in porta un tiro svirgolato di Rossi, aveva fatto pensare ad un pomeriggio in discesa – il Pontebuggianese è quintultimo - in realtà pochi istanti più tardi il rosso diretto a Marcon per fallo di gioco (contrasto a gamba alta), ha complicato la scena. Anche perché la partita si è messa sul più logico filone: ospiti in avanti e padroni di casa a chiudersi e agire con le ripartenze. A dire il vero comunque Carcani non ha dovuto fare gli straordinari, mentre la differenza di valori è tornata a materializzarsi nella fase ascendente del secondo tempo, quando Massaro lanciato da Sorbo si è infilato tra due difensori e ha fissato il 2-0 facendosi perdonare la palla-gol sprecata invece alla mezzora del primo tempo. L’orgoglio della squadra di Gutili ha prodotto la rete di Martinelli con una conclusione a porta praticamente vuota, ma la gara si è riaperta solo virtualmente.

s.l.