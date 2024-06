Vittoria nel derby. Hood’s campione. Super triplete

Hood’s piglia tutto. Dopo aver vinto il titolo zonale e quello toscano la formazione empolese si è laureata anche campione nazionale di calcio a 7 Uisp alle finali tricolore di Rimini. A consegnare un fantastico ‘triplete’, quello che l’anno scorso non riuscì al Capraia sconfitto in finale sempre a Rimini, alla squadra di mister Lorenzo Cioni, al suo primo anno di attività, è stato il successo per 2-1 nel derby finale contro la Pontormese, remake della finalissima regionale, a testimonianza della superiorità del movimento amatoriale dell’Empolese Valdelsa. Quello di Hood’s è stato un cammino esemplare: 6-1 all’esordio ai parmensi del New Talg; 11-1 ai calabresi del Kroton (mattatori Camilli con una tripletta e Posani, Leonardo e Matteo Marescalchi con una doppietta a testa) e 6-3 ai salentini del Bodymaster in semifinale. Anche la Pontormese aveva superato a punteggio pieno il girone contro i piemontesi del Romet (8-2 con triplette di Scannadinari e Marrucci) e gli stessi leccesi del Bodymaster (6-4 con tripletta di Maccanti e doppietta di Scannadinari), per poi eliminare in semifinale per 5-2 i calabresi del Kroton.