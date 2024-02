Vittoria pesante. Casette Verdini corsaro a Porto San Giorgio

Sangiorgese

1

Casette Verdini

2

SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Doello, Neziri (1’ s.t. Venturim), Gentile, Iuvalè, Raschioni, Trombetta, Murazzo (10’ s.t. Adami), Di Gennaro (40’ s.t. Rossi), Ricci (25’ s.t. Bonvin), Frascerra, Algarbe. All. Mengoni.

CASETTE VERDINI: Grifi, Telloni, Menchi, Ciurlanti, Bordi, Lami (27’ s.t. Lattanzi), Russo, Tidiane (17’ p.t. Kakuli), Gentilucci ( 11’ s.t. Palmucci), Ulivello, Romanski (40’ s.t. Russo E.). All. Lattanzi.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 45’ Russo, 65’ Trombetta, 75’ Ulivello.

Blitz esterno per il Casette Verdini che agguanta tre punti preziosi. Al 44’ arriva un sussulto vincente per il Casette Verdini: su un cross di Lami dalla destra, Russo sbuca sul secondo palo, dove tutto solo manda in rete. Nella ripresa Romansky sfiora il raddoppio, l’attaccante supera Doelle con un pallonetto, ma la sfera viene spazzata sulla linea dalla difesa. La Sangiorgese Monterubbianese non molla e pareggia su calcio d’angolo con Trombetta. Alla fine è il Casette Verdini ad avere la meglio com un gran gol di Ulivello.