"Vogliamo portare la Samb dove merita"

"Da capitano vi dico che faremo di tutto per portare questa città dove merita". Testi e musica di Umberto Eusepi, bomber di provata affidabilità che scende per la prima volta in Serie D, indossando la maglia della Samb. "Questa – aggiunge – è una categoria che deve essere solo di passaggio. Vi promettiamo di sputare il sangue per questa maglia, per noi, per la società e riportare la Samb dove merita. Siamo con voi e dateci una mano per raggiungere quest’obiettivo". Parole che hanno infiammato giovedì sera piazza Giorgini, stracolma di tifosi nella serata della presentazione ufficiale del club rossoblù alla città. L’aria che si respira nello spogliatoio rossoblù è quella dei tempi migliori. C’è tanta voglia di fare bene e le parole di Umberto Eusepi lo stanno a testimoniare. L’entusiasmo della piazza è palpabile ed è confermato dai numeri. Oltre tremila abbonamenti già venduti con l’obiettivo di battere il record di 3.758 tessere sottoscritte nella passata stagione. La campagna abbonamenti si concluderà il prossimo 14 settembre, alla vigilia della prima partita casalinga di campionato che vedrà i rossoblù impegnati contro la Recanatese. Ma anche negli oltre 2.200 tagliandi già staccati per il match di Coppa Italia di domani con l’Atletico Ascoli.

Un match che servirà a Palladini per testare la sua Samb contro un avversario di spessore. I rossoblù tornano di nuovo in campo, dopo avere saltato le due amichevoli con Nereto e Montegranaro e lo faranno contro la formazione di Seccardini che proprio ieri ha ritrovato il giovane estremo difensore sambenedettese Thomas Pompei che torna in bianconero dopo avere svolto la preparazione con il Cosenza in Serie C. Questa mattina classica seduta di rifinitura al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo con Palladini che proverà gli ultimi schemi da adottare contro l’Atletico Ascoli. Con ogni probabilità verrà confermato il 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Kerjota, Eusepi e Battista. Samb-Atletico Ascoli sarà diretto da Pazzarelli di Macerata. Dopo l’addio di Julen Bernaola passato al Barletta, gloriosa formazione pugliese, ora sprofondata in Eccellenza, anche il giovane Alessio Milone ha chiesto la risoluzione dell’accordo firmato con il club rossoblù. Il terzino classe 2006 lamenta il poco spazio a disposizione e quindi ha chiesto di essere liberato per poter giocare un po’ di più. Vanta richieste da club laziali tra cui anche l’Ostiamare. Benedetto Marinangeli